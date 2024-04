"No me voy de Verona sin tocar a Julieta": Estas son las estatuas más manoseadas en todo el mundo

Romeo y Julieta es una de las historias de amor más conocidas de todo el mundo. Dos familias enfrentadas -los Montesco y los Capuleto- cuyos hijos se enamoran. Como su amor era imposible a la vez que prohibido, termina en tragedia. Morir de amor, literalmente.

Ya lo dejaba intuir Shakespeare, en el título de su obra: Romeo and Juliet o The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet, que traducido sería así: "Romeo y Julieta o La muy excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta".

Por si queda alguien que no lo sepa aún, la acción transcurre en Verona, una ciudad medieval construida sobre el río Adigio, en la región del Véneto en el norte de Italia. Ciudad que es visitada por miles de personas llegadas de todas partes del planeta cada año. Un éxito turístico que deben al padre de las letras británicas, al más grande la literatura inglesa y uno de los dramaturgos más célebres de la literatura universal.

Quienes llegan a Verona lo hacen, en parte, para recorrer las calles donde Romeo y Julieta se conocieron y se enamoraron. De hecho, la ciudad rinde homenaje al amor de Romeo Montesco y Julieta Capuleto y prueba de ello es la estatua de Julieta.

La estatua de Julieta a la que los visitantes tocan el pecho para encontrar el amor verdadero





¿Qué le ha pasado a la estatua de Julieta?

Está instalada en la Piazza delle Erbe y la tradición dice que quien pasa por la estatua, tiene que tocar el pecho de Julieta para encontrar al amor verdadero o, simplemente, para volver a Verona.

Sea cual sea el motivo, muchas personas cumplen esa tradición. El problema es que tantas caricias han terminado por estropear la estatua. Lo bueno es que no es la estatua original que lleva a buen recaudo desde hace una década. La que se ha estropeado es una réplica, que se instaló pensando precisamente que con tanto visitante deseoso de lograr el amor la pudieran dañar.

El famoso balcón de la casa de Julieta al que subía el joven Romeo para demostrarle su amor





Nadie ha atentado contra ella, sino que el sudor de las manos de los turistas al acariciarla, ha hecho un pequeño agujero. Y aunque no es muy grande se ve perfectamente como explicaba en Mediodía COPE, María Concepción López que es guía turístico en la ciudad italiana desde hace más de 12 años. Cada vez que alguien quiere conocer la ciudad, la parada en esta estatua, es obligada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La estatua de Julieta representa a una adolescente enamorada a tamaño natural en un pedestal para que los turistas puedan fotografiarse. No es la original que está guardada para protegerla del deterioro", explica, lo que aún no se sabe es si la copia será reemplazada por una estatua nueva, "se está contemplando la restauración total o parcial. La acidez del sudor de las manos es lo que le ha causado el deterioro".

Otros monumentos que atraen la suerte si les tocas

Lo que ha pasado con la estatua de Verona no es la primera vez que ocurre. Seguro que si te paras a pensar te viene a la cabeza algún ejemplo. En la mayoría de las ocasiones se han deteriorado por el mismo motivo que la de Julieta porque la tradición dice que hay que tocarlas. Es el caso, por ejemplo, del busto de Lincoln delante de su tumba en la ciudad de Springfield. Dicen que hay que frotarle la nariz a la estatua para atraer la buena suerte. Y claro, ha terminado por brillar y mucho frente al resto del rostro del decimosexto presidente de los Estados Unidos

Nariz del busto de Lincoln situado delante de su tumba en Springfield









En Praga, también se da un caso parecido con un relieve ubicado en el puente de Carlos IV que cruza el río Moldava. Todo el que pasa al lado de uno de los relieves del puente situado en la base de la estatua de San Juan Nepomuceno acaricia al perro que aparece junto a un caballero con su armadura. Recibe tantas caricias que el perro brilla como el oro.









Y para atraer el dinero, si te encuentras por Nueva York o piensas visitar la Ciudad de los Rascacielos hay una parada obligatoria. Hay que tocar y hacerse una foto con el Charging Bull, “el toro que embiste”, que se encuentra delante de la bolsa neoyorquina y que es el símbolo de poder, fuerza y esperanza en alcanzar la prosperidad.

El toro de Wall Street, visita obligada cuando se viaja a Nueva York





En España también tenemos nuestras estatuas a las que tocar como El Niño Sentado mirando a la torre nueva en la Plaza de San Felipe en Zaragoza o El Eterno Viajero en Valladolid.





En realidad son estatuas con mucha carga histórica y cultural y la verdadera suerte es tenerlas y admirarlas.