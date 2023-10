Un joven de Vigo se queja por lo que hace uno de sus vecinos y la réplica se hace viral: "Estaba alterado"

Quién no ha tenido un vecino ruidoso. Un guitarrista, un batería, un dj, alguno al que las fiestas se le van de las manos. Los tacones a las siete de la mañana o los niños con la pelota a cualquier hora. Las rencillas en las comunidades por los ruidos son muy habituales.

Aquí suele haber varias opciones: liarse a escobazos con el techo, discutir o solucionarlo de forma civilizada.

Esto último es lo que han hecho unos vecinos de Vigo. Pero es que, escucha las disculpas del inquilino ruidoso.

"Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles. Sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía". Así empieza la carta que Peter Jensen, pianista y compositor, le ha dejado a los vecinos en el portal, después de que uno de ellos se quejara de sus ensayos.

Y así continúa esa misiva. "El otro día, vino un señor muy amable a decirme que tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más. Le pedí disculpas y decidí escribir esta carta para pedir perdón a todos ustedes".

"Procuraré tener más cuidado y no duden si puedo hacer algo más o cualquier otra cosa, que siempre les atenderé con absoluta educación y empatía. Y hasta simpático soy. Si en algún momento quieren escuchar mejor, pueden pasar, que hay muchos asientos muy cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo. Traigan cervezas", remata en esa invitación que, para muchos, es una auténtica genialidad.

Pues las palabras de Velpister, nombre artístico de este músico, se han hecho virales y han sorprendido por su tono y amabilidad. Con él tenemos la oportunidad de hablar en 'Mediodía COPE'.

"Lo que ha resultado curioso es que, a veces, es más fácil pedir disculpas de manera tranquila. Y no lo hacemos. Pero a veces no se puede, claro", reflexiona el pianista en el arranque de su intervención. Escucha aquí la entrevista al completo.

"El hombre estaba alterado, pero bien"



El músico prosigue su entrevista en 'Mediodía COPE' explicando que "solo se quejó este señor en concreto. Que tenía la razón. Yo tenía un concierto cerca y los días antes me gusta tocar con todo lo que llevo. No me di cuenta. Y la verdad es que se escucha todo. El hombre estaba alterado, pero bien".

Velpister alquiló un local que tiene doble techo. Les parecía perfecto para tocar en la parte de abajo "y como tiene un piso arriba que se usa de almacén, pues eso ya insonoriza mucho. El problema es el baffle porque las bases rítmicas atraviesan las tuberías, las paredes y todo". Así, en cuanto se marchó ese señor (en un principio alterado) decidió escribir esa carta con un toque gamberro.

"Hubiese preferido hacerme conocido con una canción. Pero estoy encantado", bromea. A partir de ahora, han establecido unos horarios, aunque cree que esperará ansioso a que llegue el día siguiente para cumplir con el acuerdo con los vecinos.

Las reacciones de los usuarios de Tik Tok: "Mira qué majo, oye"

¿Cómo han reaccionado quienes han dado con esta publicación? Pues rescatamos algunos de esos mensajes que aparecen al lado de este par de pantallazos: "Mira qué majo, oye"; "Por qué no me tocan vecinos así. Los míos tienen niños llorones y televisiones a todo volumen"; "¿Dónde es? Llevo cervezas y ganchitos"; "Qué se puede hacer con un vecino de siete años, más o menos, que está aprendiendo la flauta"; "Yo tenía un vecino que era cantante de ópera. Era una delicia escucharle un sábado por la mañana en lo que te despertabas... se mudó"; "Un vecino así y le invito a cervezas todos los días. Así aprovecho y leo con música guay..."; "Ahora quiero un vecino pianista".