Un padre de La Rioja confiesa qué es lo que produjo que apareciesen gusanos en comedores escolares

Cinco comedores escolares en La Rioja han manifestado a la Consejería de Educación que han encontrado gusanos en la comida. Así lo ha comunicado la federación de padres y madres de los colegios públicos de la Rioja.

Esos platos se han distribuido en comedores de colegios escolares de Infantil y Primaria y que hay, al menos dos centros, donde esos platos se han comido por parte de niños y niñas, según han podido confirmar tanto Consejería como AMPAS.

Todo ocurrió el pasado viernes en algunos municipios de La Rioja. Todavía no se sabe en cuántos colegios exactamente. La Federación de padres y madres tiene al menos constancia de que sucedió en 5 centros. En 'Mediodía COPE' se han puesto en contacto con la Consejería de Educación y le hablan de 4, pero podrían ser más.





La tarea de esclarecer los hechos se vuelve complicada porque se destapó todo en fin de semana, lo que hace difícil recopilar datos a través de familias y centros. Y, por otra parte, la empresa responsable todavía no ha suministrado la información que le ha reclamado la consejería.

En todo momento, la empresa ha pedido tranquilidad a las familias porque aseguraban que ningún pequeño había ingerido los gusanos porque la comida se había reemplazado.

El secretario técnico de FAPA Rioja, Esteban García ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' y explicabaque tienen constancia de que en "varios colegios no llegó ninguna información de la empresa de que se quitara y comieron y no se sabe si tenían o no. Creemos que a nivel de salud no ha repercutido en nadie por ahora".

Media hora antes

También ha denunciado que la comida no se reemplazó, sino que tienen constancia de que en "4 centros se había comido ya el plato. En un centro lo apartaron los propios menores, pero no la sustituyeron y en otros dos lo vieron después ya de comer, por lo cual todos los menores comieron de esos platos. Hay dos tipos de cocina: la propia del colegio con cocinero y la de catering. Los cocineros sí que se dieron cuenta cuando la estaban preparando y la empresa se enteró media hora antes, por lo cual hubo un fallo de protocolo". Esta sería, por tanto, la causa de la aparición de esos gusanos.

Concluía su paso por 'Mediodía COPE' asegurando que no es la primera vez que reciben una queja por el servicio de comedor en los colegios. "Llevamos más de un año y medio entrando en los comedores, las familias y probando las comidas emitiendo quejas, haciendo fotos, ha habido una bajada en la calidad tanto en la alimentación como los productos".

