Estudiantes españoles de Erasmus, sin lugar donde dormir en Ferrara: "Me encuentro en la calle"

Unos 70 universitarios españoles están empezando su beca Erasmus sin casa donde quedarse en la ciudad de Ferrara, en el norte de Italia. Esta ciudad tiene unos 132.000 habitantes y acoge a muchos universitarios. Pero ahora, si eres español, es imposible encontrar un piso de alquiler. Y es lo que están denunciando los estudiantes españoles que han ido a hacer esta beca, porque cuando se enteran de que son españoles les dan largas o incluso les cuelgan el teléfono.

El problema es que todos estos universitarios se fueron a Ferrara hace unos días, con su beca Erasmus bajo el brazo, esperando encontrar alojamiento, pero la realidad es que tienen que dormir donde pueden: en casas de otros españoles, en alojamientos turísticos (que son muy caros), en campings o incluso en el suelo de la estación de tren. Esto último es lo que tuvo que hacer la estudiante de derecho y de Abogacía Internacional, Victoria, quien nos ha comentado que no le quedó otra que tomarse la situación "un poco con humor, porque no nos queda otra". También ha contado que muchos estudiantes están comprando colchones y sacos de dormir en una conocida tienda de deportes para poder dormir en el salón de las casas de otros españoles.

Otro estudiante Erasmus que también es uno de los afectados de esta situación es Javier Marín, quien es un estudiante de Derecho de Huelva que está en el último curso de carrera, ha movido cielo y tierra para encontrar alojamiento, pero no lo consigue. "Llegué el pasado miércoles a Ferrara y ahora me encuentro básicamente en la calle. Estoy en casa de una amiga que me ha acogido tras acabar mi alojamiento en un hotel", ha explicado. Reservó una habitación de hotel para cuatro días, pensando que encontraría un piso enseguida, pero cuando quiso alargar su estancia, le dijeron que era imposible porque la ciudad está casi colapsada.

Según ha contado, esto se debe a que, según la universidad, se trata de una Universidad que "era pequeña. Que ha crecido a partir del covid, básicamente, porque los estudiantes italianos no estaban en la ciudad como tal, sino que estaban en sus ciudades de procedencia y tenían las clases online". Además, llegaron muchos Erasmus, y eso hizo que la universidad creciera. Pero, "este año, al tener las clases presenciales, la ciudad ha colapsado porque ha ofertado más plazas de las que la ciudad puede alojar", ha añadido.

En cuanto a soluciones, "la Universidad de Ferrara, como la mía de procedencia, que es la de Huelva, se están lavando las manos y no nos dan ninguna solución. Y, mientras tanto, los que lo estamos sufriendo estamos siendo nosotros", ha explicado. De hecho, Javier ha visitado unas 40 inmobiliarias y, mientras unas dicen que no atienden a estudiantes, otras dicen que no quieren estudiantes españoles. "Entras por la inmobiliaria, dices que eres un estudiante y, cuando dicen que eres español, te echan incluso de malas formas (...) En 40 inmobiliarias solo me han podido atender en 2 o 3", ha comentado.