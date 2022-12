Estos son los nuevos impuestos con los que nos va a sorprender el Gobierno de Sánchez en 2023

Ya conocemos el tercer plan del gobierno con medidas para aliviar la inflación y entre ellas, la estrella anunciada es la reducción del IVA. El economista Marc Vidal nos ha contado en 'Herrera en COPE' que aunque pueda parecer una medida positiva a corto plazo, puede acabar aumentando la deuda pública.



La reducción del IVA para los productos básicos entrará en vigor este 1 de enero, pero el nuevo año no solo va a traernos ventajas fiscales. Porque también llegan nuevos impuestos.



Estos son los nuevos impuestos y los que van a subir en 2023:





Autónomos

Empezamos por los autónomos. Si eres uno de ellos, que sepas que va a cambiar por completo tu sistema de cotización. Juan Garrido, autónomo de Albacete que reconoce que tiene mucha confusión: “Esto es un cambio que lo voy a dejar en manos de un gestor externo”.



Si eres autónomo, como Juan, a partir del 1 de enero vas a cotizar en base a tus ingresos reales. Podrás seguir eligiendo la base de la cotización pero tendrá que estar ajustada conforme a la previsión que hagas de tus ingresos netos.



Al final del año, la Seguridad Social realizará un ajuste entre lo cotizado y lo que corresponde en función de tus ingresos. De modo que se te devolverá la diferencia o se te reclamará para que pagues más. La cuota mínima actual es de 294 euros al mes. A partir del 1 de enero será de 230 euros.

Young,Businessman,Sitting,At,A,Table,At,Home,Working,On





Hay mucho desconcierto. Juan, que lleva siendo autónomo muy poco tiempo nos cuenta que con la incertidumbre que tiene todos los meses es muy difícil hacer una previsión acertada.



Juan va a dejarlo todo en manos de un gestor. Vamos a hacer nosotros de gestores. Cuenta que su rendimiento neto es de entre 900 y 1166 euros. Por tanto, si sacamos la calculadora y vemos los baremos, su cuota mensual ahora será de 275 euros el próximo año.



Pero los autónomos no son los únicos que van a empezar el año con cambios.





Envases de plástico

A partir del 1 de enero vamos a tener un nuevo impuesto: el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. El objetivo es reducir la contaminación y para ello se gravará con 45 céntimos cada kilo de envase de plástico de un solo uso. Esto es aplicable al plástico no reciclado fabricado o importado en España.



Luis de Mingo tiene una fábrica de plástico en Fuenlabrada, en Madrid. Para él este nuevo impuesto lo cambia todo. Las cuentas no dan porque 45 céntimos suponen un inconveniente muy alto. El impuesto va a recaer en plásticos de todo tipo. Sobre todo envases en formato de bolsas o plásticos que se utilizan para congelar alimentos.

Plastic,Waste,-,Food,Packaging





Los fabricantes de plásticos como Luis tienen la obligación formal de no repercutir el impuesto a los consumidores pero él asegura que es imposible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Mecanismo de Equidad Intergeneracional

Otro impuesto que vamos a pagar todos y que entra en vigor con el nuevo año: el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Es un nuevo impuesto que pretende financiar de alguna forma el gasto en pensiones.



Sustituye al antiguo factor de la Sostenibilidad. Y en resumen supondrá un pago adicional de la cotización del 0,6% a la Seguridad Social. De este porcentaje un 0,5% lo asumirán los empresarios y el 0,1% los trabajadores en su nómina.





Grandes fortunas

Este 2023, también vamos a encontrar como novedad el impuesto a las grandes fortunas. Tendrá carácter temporal pero solo va a afectar a los 23.000 contribuyentes más ricos, es decir,un 0,1% del total. Aquellos cuya fortuna supere los 3 millones de euros.





Banca y eléctricas

También vamos a encontrarnos uno de los impuestos que más ha dado que hablar en los últimos meses: el impuesto a la banca y a las eléctricas. Si hablamos de los bancos, el gravamen será del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones cuyos ingresos sean superiores a los 800 millones de euros.



En cuanto a las grandes energéticas, el impuesto será del 1,2% a las que superen los 1.000 millones de euros al año.



Con el impuesto a banca y eléctricas, el Gobierno pretende recaudar un extra de 3.500 millones de euros cada año. Y en ambos casos el Gobierno ha anunciado sanciones para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los consumidores. Así que por si acaso, atento a nuevos conceptos que pueden aparecerte en la factura.