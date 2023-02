España, en déficit de vitamina D: "Lo vemos a diario en consulta, nos hemos relajado"

España es uno de los países con más horas de luz solar del mundo. Una gran fuente de vitamina D que a los españoles, sin embargo, nos falta cada vez más. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la insuficiencia de esta sustancia se considera “una epidemia mundial” que afecta a más de la mitad de la población.

De hecho, un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi y Sunyer, el 75% de las personas analizadas mostraban peores niveles de vitamina D inferiores a países como Noruega, Islandia o Suecia.

"Basicamente, no nos exponemos tanto al sol, o no nos exponemos tanto como deberíamos. Nos hemos relajado pensando que teníamos tantas horas de sol", expone Diana Díaz Rizzolo, la investigadora principal del estudio. Si hablamos de exposición al sol, hay que tener en cuenta que no es lo mismo tomar el sol en verano que en invierno.

"Llama muchísimo la atención que un país tan soleado y con tan buen tiempo tengamos los niveles de vitaminas tan bajos y tan generalizados. Lo vemos cada día en consulta", expone Elisa Escorihuela, nutricionista. "Con 5-15 minutos, con cara, brazos al sol, ya sería suficiente para ir recogiendo esa vitamina D", explica.

La vitamina D es esencial para el organismo. Su déficit se ha relacionado con muchas patologías, sobre todo de los huesos, pero también del sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, dermatológicas, metabólicas o infecciosas. Por eso es tan imprescindible la exposición al sol. Y para los que no deben hacerlo durante mucho tiempo, como los bebés menores de 1 año, hay que suplementarles a diario como prescriben los pediatras.

"Influye mucho en la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunitario. Va a favorecer nuestra inmunidad y los últimos avances se está relacionando con la ayuda a prevenir enfermades cardiovasculares, la diabetes o incluso el cáncer", afirma.





La alimentación, clave

El secreto de los nórdicos, que no disponen de tantas horas de sol, no es otro que la alimentación. "Para prevenir esa deficiencia, han utilizado campañas que, en muchas veces, lo que han hecho es coger alimentos habituales, como leche, cerales, zumos y fortificarlos con vitamina D para que esta suplementación llegue de forma generalizada a toda la población", señala Díaz Rizzolo.

En España, la fortificación de alimentos es totalmente voluntaria. Las empresas no tienen por qué hacerlo. La alternativa es una dieta rica en esta vitamina.

"Los pescados azules son fantásticos, no sólo el salmón o el atún. Los típicos de aquí más pequeñitos: sardinitas, boquerones, arenques", detalla. La recomendación de Elisa Escorihuela es de consumirlo mínimo dos días por semana.

"También los frutos secos. Sin sal, que no sean fritos y en una cantidad de 30-40 gramos diarios", explica. "Si nos pasamos, mal", señala. "El queso, las setas, championes tambien nos ayudan a potenciar la vitamina D", ha enumerado.

¿Suplementación sí o no?

Escorihuela distingue entre dos tipos de personas. "Si te encuentras en los análisis clínicos con este déficit, es recomendable, pero si es una persona joven, sin patologías, mejor hacer el esfuerzo de esas rutinas de tomar el sol y acordarse de que la alimentación es importantísima", ha destacado.