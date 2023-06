La desesperación de un pueblo de Lérida por la fiesta que se ha montado desde el sábado: hasta 500 personas

Imagínatelo, tú estás en tu pueblo de poco más de 300 habitantes, tranquilo un sábado y, de repente, ves cómo empieza a llegar gente, caravanas, coches, a un descampado al lado del pantano que rodea tu lugar. Se instalan allí, sacan todo tipo de artilugios y la música no para. Continúa el domingo, el lunes, e incluso el martes, y no hay visos de parar. Sí, es desesperante.

Pues es lo que le ha pasado al municipio de Ivars de la Noguera, en Lérida, donde hasta este momento lleva esa rave activa 72 horas. Una auténtica barbaridad. Nadie sabe cuándo se van a cansar las cerca de 100 personas que, según los Mossos d' Esquadra, podría haber todavía en esa zona de pinares en la que han aparcado sus coches y caravanas y donde sigue la fiesta.

Ahora quedan 100, pero durante todo el fin de semana ha habido hasta 500 personas. La cosa ha estado tan candente, que hay cinco agentes de los Mossos que han resultado heridos, después de que uno de los vehículos que intentaba pasar por el control que habían puesto los agentes, los arrollase.

Están bien, pero sigue siendo una situación peligrosa, no solo para los agentes, sino para los propios habitantes del pueblo. Una auténtica barbaridad. Están desesperados y no tienen ni idea de cuánto tiempo seguirán ahí, pero lo cierto es que el alcalde nos advertía en Mediodía COPE que no tienen todas consigo.

Una fiesta a nivel europeo que está arrasando el pueblo

Hemos podido hablar en COPE con el alcalde de este municipio, Josep Magrí, que nos explicaba que, en comparación con el sábado, "está todo tranquilo ahora, la gente se va marchando en cuentagotas. Salen y pasan por el control, les hacen de alcoholemia, de estupefacientes, papeles de coche y por ver si está todo legal. De momento todo en paz, esperando que termine la fiesta" nos aseguraba.

Han sido 72 horas muy difíciles, porque a pesar de que han estado unas 500 personas, era una convocatoria europea que esperaba unas 2.500 personas. "Han hecho la convocatoria por internet, a nivel europeo. Es una fiesta que es una vez al año, en un país diferente" aseguraba el alcalde.

Y es que las condiciones de este lugar de Lérida eran ideales, aunque, inicialmente, no era el paraje donde querían instalarse pero la lluvia se lo terminó impidiendo. "Estamos cerca del pantano de Santa Anna y al lado hay unos pinares y ahí están a su sombra, han montado la fiesta en un descampado a unos 6 kilómetros de la localidad" aseguraba el alcalde.

Pero, ¿cuánto tiempo queda de fiesta? Pues esa es, de momento, la gran incógnita, porque aunque se están yendo varias personas, está continuando a esta hora. "Esto es hasta que el cuerpo aguante, según dicen los Mossos, serán unos cinco días, hasta el jueves. Pero teníamos miedo de que empalmasen al viernes y volvieran a subir caravanas" nos explicaba.

Creen que hasta el jueves van a contar con su presencia, y tienen miedo de ver las condiciones en las que le van a dejar el pueblo.