Descienden los precios de los hoteles en Barcelona por la cancelación del Mobile

En la ciudad condal, Barcelona, de no haberse cancelado, este martes 25 de febrero se inauguraría el Mobile World Congress. Como todos sabemos, no habrá tal inauguración. Los afectados -todos esos montadores de stand, proveedores de todo tipo de productos que habían gastado ya mucho dinero- tratan de recuperar la inversión. Con poco éxito, por ahora. Y luego están los sectores cuya cuenta de resultados depende en gran parte de este congreso mundial de móviles. Son los restaurantes, hoteles y las empresas de transporte que la semana pasada vieron cómo se cancelaban las reservas.

Toca cubrir ese gran vacío y la fórmula que están encontrando es bajar los precios. Quizás sea hasta una buena oportunidad para ir a Barcelona. Si comparamos los precios de los hoteles con los que había fijados antes de la suspensión del mobile y sobre todo con lo que costaban hace justo un año, vas a encontrar ofertas interesantes. Sobre todo en los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Aquí es donde más se nota la cancelación del Mobile World Congress. Hay rebajas hasta del 20%, aunque la media del descuento está algo más baja, se encuentra en un 13% veces menos.

Y esto no solo ocurre en los grandes y pequeños hoteles, se ha extrapolado a otras formas de residencia. En los apartamentos turísticos también se nota la rebaja. Incluso en los restaurantes, donde tienen que sacar el género perecedero. Los precios los marca por ahora cada establecimiento. Sin embargo, hay una iniciativa que se llama Barcelona Opportunity Week, que va a comenzar este mismo viernes con precios incluso más baratos. Si nunca has ido a Barcelona, quizás este sea el momento de conocer una ciudad maravillosa que te envuelve. No es una ganga, pero sí una gran oportunidad.