"Le debo una vida entera y música": conoce a Jaqui Lin, la cantante que arrasa con sus letras de fe

La cantante catalana Jaqui Lin dejó impresionados al jurado y al público de un famoso talent show de televisión gracias a su voz y también a la letra de la canción que eligió para su actuación. Una letra que se pregunta por la presencia de Dios y la importancia de ésta en nuestras vidas. La fe es la protagonista en la música de esta artista que afirma que su máximo deseo es siempre 'seguir la voluntad de Dios'.

Jaqui Lin ha visitado'Mediodía COPE' para contarnos cómo ha sido la experiencia de participar en un programa así utilizando su voz como instrumento de evangelización.“Fue una experiencia increíble, sentí que el Señor me cogió de la mano y me llevó hasta allí porque quería que estas canciones las escuchara mucha gente... la única misión era tocar corazones y arañar almas... algo de esto hemos conseguido”.

"Quería ser honesta conmigo misma y mostrar quien soy"

Además, Jaqui ha añadido que “quería explicar mis vivencias de fe, siempre he sentido una relación muy especial con Jesús... quería ser honesta conmigo misma y quería mostrar quien soy y el regalo de la fe que Dios me ha regalado”. Jaqui nos cuenta que “escuché el testimonio de Eduardo Verástegui, el actor mexicano y dijo cosas muy grandes... a partir de ahí tuve la necesidad de acercarme a Dios.

Empecé a leer el nuevo testamento y me atrapó, a partir de aquí, poco a poco, sentí que Dios quería que me acercara más a él. Además, este no es el primer proyecto musical en el que se embarca Jaqui Lin, “Mi primer disco se llama 'Mirando al Cielo' y no es un disco puramente cristiano. No era un disco honesto con quien yo era... en ese momento sentí que Dios me decía 'ya tienes un disco pero te pido otra cosa, mójate más'. En este proyecto soy mucho más transparente y más generosa con el don que se me ha dado”.

Vídeo





"El poder de arañar almas" y "La sed de estas letras y valores"

Hace dos años y medio a Jaqui le regalaron un viaje a Medjugore, en Bosnia y fue ahí , en una confesión, un sacerdote le dijo que “tenía el poder de arañar almas. Me dijo que mi primer ministerio tenía que ser la musica... que fuera cooperadora de Cristo”. La revolución de la música católica ha llegado y el éxito de estas canciones cristianas en las listas es cada vez mayor. Jaqui añade que “La gente tiene sed de ese tipo de letras y de valores, hay necesidad de gente que lo predique... Si vivo mi vida en base a unos valores ¿Por qué no compartirlo con el resto?. Es una forma de hacerle ver a los demás que no están solos, mucha gente se siente identificada y les das fuerza en tu fe.

Además, hace apenas unos días, Jaqui Lin ha sacado un nuevo tema titulado 'La verdad': “Es un diálogo íntimo con Jesús en el que le pregunto en qué puedo ayudarle, yo quiero que le conozcan más y me duele que hablen mal de él... entonces, le pregunto qué puedo hacer por él...le debo una vida entera y música, que es lo que él me ha regalado”.