David, el trapecista que cayó desde 7 metros, en COPE: “Quería volver a subirme y continuar el espectáculo"

David Castañeira es uno de los protagonistas del fin de semana. Un joven trapecista de 23 años que, junto a su hermano, trabajan en el Circo Quirós en Madrid con uno de los números más peligrosos del circo conocido como ‘la rueda de la muerte’.

Este sábado, durante una de sus funciones, hubo un problema por el que David terminó cayendo al suelo desde una altura de 7 metros, “la rueda empezó a coger velocidad y yo para intentar adecuarme a esa velocidad intenté corre también hasta el punto de que, al final, corría yo más que la rueda y no tenía más pasillo para poner los pies y me fui hacia adelante”, relata David lo que ocurrió.

A pesar de la aparatosidad de la caída y del susto de los integrantes del circo y los espectadores David se encuentra bien y “ya listo para el próximo fin de semana” asegura en ‘Mediodía en COPE’. Moratones en un brazo y 10 puntos de sutura en la barbilla son las consecuencias de una caída que pudo haber sido peor si David “no hubiera girado en la caída, pude haber caído de pie y haberme roto las piernas”, cuenta el trapecista que confiesa que “siendo así, sí se trata de un milagro”.

De hecho, como confiesa el trapecista su intención era “volver a subirme y continuar con el espectáculo porque no sentía dolor ni nada”, pero los médicos y personal del circo me dijeron que no podía y ya me trasladaron al hospital.

La 'rueda de la muerte', uno de los espectáculos más peligrosos del circo





La' rueda de la muerte', recordamos es uno de los espectáculos más peligrosos que existen en el mundo del circo. Consta de una estructura metálica de 7 metros en cuyos extremos hay dos ruedas giratorias de 4 metros de diámetro sobre las que camina, saltan a la comba u otras acrobacias que hacen los trapecistas; mientras el armazón va girando.

Un número que Daniel y su hermano Michael lleva ensayando desde “el mes de octubre” y ya han realizado “más de 100 funciones”. Un número para el que, asegura, ensayan “de lunes a miércoles 3 horas” ya que de jueves a domingo tienen varias funciones y “no tenemos tiempo para ensayar”.

Si todo sigue bien y David sigue encontrándose bien, como nos anunciaba al principio de la entrevista, este próximo fin de semana volverá a subir a ‘la rueda de la muerte’ junto a su herma

Fue en el año 1962 cuando este número se presentó de forma oficial en el 'Ringling Bros and Barnum y Bailey Circus', a lo largo de una gira en América del Sur, por Leigh y Nancy Heisinger, bajo la denominación 'The Aerial Sensation Leigh'. Tras el éxito que tuvo el espectáculo en dicha gira, el número fue retomado por Johnny Luxem, los Geraldos o los Ron Ritas, por Elvin Bale en el año 1975, y posteriormente por los Corona, entre otros, bajo el nombre de 'Rueda giratoria' o 'Rueda de la muerte'. Actualmente,'La rueda de la muerte', es una de las mayores atracciones delCirco del Sol, entre otros.

