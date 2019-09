Cuidado con “los saludos de WhatsApp”, el timo que busca robarte tus datos

Nos cuesta muchísimo despegarnos del móvil, así que al último timo al que estamos expuestos. Está relacionado con el WhatsApp y se trata de una amenaza que busca robarte todos los datos de tu teléfonos: contactos, conversaciones, imágenes o cualquier tipo de información que almacenes.

De repente suena el teléfono. Tienes una notificación en la pantalla en la que se puede leer: “Saludos de WhatsApp”. La has recibido a través de un mensaje de texto y podría pasar perfectamente por una alerta común. De hecho, se parece mucho al SMS que uno recibe cuando se registra por primera vez. Ese es precisamente uno de sus peligros, que pasa desapercibido. Si abres el mensaje, te piden que verifiques el número de teléfono. Y precisamente eso es lo que NO tienes que hacer. Si lo haces, la estafa se ha completado y habrás compartido todos tus datos.

Si alguien lo ha hecho verá como, al acceder a WhatsApp, le aparecerá un mensaje en la pantalla que dice “que el número ya no está registrado”, lo que te obligará a verificar de nuevo tu teléfono en la aplicación. La clave en todo esto, no pinchar en ningún enlace ni verificar códigos que no hayas solicitado. Que en estos casos, más vale prevenir. Tu privacidad es la que está en juego.