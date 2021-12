El doctor Pérez Almeida avisa para esta Navidad: "Hay que hacerlo cada hora"

¿Quién nos iba a decir hace un mes que la situación de la pandemia en nuestro país iba a dar un giro como el que ha dado en los últimos días? Éramos el país que mejor estábamos de Europa. Mientras en Alemania, Reinio Unido o Austria se disparaban los contagios, aquí teníamos una situación más o menos controlada. Pero ya ves como ha cambiado la cosa. Ayer tuvismo de nuevo record de contagios. 60 mil positivos en 24 horas, la cifra más alta de toda la pandemia.

Y esto a 24 horas de la Nochebuena que muchos ya no podrán celebrar juntos porque han dado positivo o porque han sido contactos estrecho.

Si se puede, lo decíamos antes, lo mejor es hacerse un test de antígenos para ir a esa cena familiar con mayor segurida. Si se puede, y si se encuentra uno de estos test que ahora mismo son lo más buscando en nuestro país.

Otra de las recomendaciones es que no haya grandes aglomeraciones, eso de juntarse 40 en una casa, que las cenas se reduzcan al grupo familiar más intimas. Son varias la CCAA que han recomendado que no se pase de 10 personas.

Van a ser las segundas Navidades en pandemia y aunque la situación es muy diferente a la del año pasado porque casi el 90 por ciento de la población está vacunada. Tenemos que extremas las medidas de precaución porque ya ves que la variante Omicron se está extendiendo de forma tremenda.

Mañana Nochebuena, pasado Navidad, luego Nochevieja, la comida de Año Nuevo, Reyes, etc; tenemos por delante fechas muy especiales en las que en algún momento nos vamos a juntar con los nuestros. ¿Como podemos hacerlo de la manera más segura? Pues de eso vamos a hablar con nuestro médico de confianza en COPE, con Esteban Pérez Almeida, que nos ah dado unas claves muy interesantes.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que "mantener el habitáculo donde vamos a comer o cenar bien ventilado", incluso antes de que llegue el primer invitado. Ya una vez haya comenzado la cena o comida, es fundamental "ventilar 10 minutos cada hora". Otro consejo que nos ha dado el Doctor Esteban Pérez Almeida es que, en caso de que sea necesario, sea solo "una persona la que sirva al resto de comensales". Y, por último, si se puede, "comer o cenar en la mesa más grande que tengamos en casa".