¿Cómo protegen los médicos a sus familias del contagio?

Cuando cada día a las ocho nos asomamos a aplaudir, tenemos en la mente a todos los profesionales que se están dejando la piel. Personas que luchan, en primera línea o no. Personas que consuelan a enfermos, que limpian, que cocinan, que abastecen, que llaman a los familiares de pacientes para que hablen con ellos. Es una cadena muy larga.

Todos ellos tienen un papel clave en esta batalla. Eso nadie lo duda. Pero la exposición que diariamente hacen los sanitarios, que abordan su trabajo en contacto directo con los contagiados, conlleva un riesgo que se traduce en cifras. El número de médicos, enfermeros o auxiliares afectados por coronavirus es considerable.

¿Cómo protegen estos profesionales a su entorno familiar de la probabilidad de contagio? No debemos olvidar que ellos también tienen maridos, mujeres, hijos, padres o madres con los que conviven.

Hemos contado con el testimonio de una doctora madre de niños pequeños.

Marta Arsuaga es médico especialista en Medicina Tropical del Hospital Universitario La Paz, en Madrid: “Tuve claro desde el principio que mis padres, que son personal de riesgo, por supuesto, no iban a estar en contacto ni conmigo, ni en mi casa, ni con mis hijos, ni con nadie; lo que también plantea muchas dificultades porque los niños se han quedado sin colegio”. En su caso ha sido todo “un poco complicado” porque su marido teletrabaja y no tenía con quién dejar a los niños, de uno y tres años. Reconoce que el hecho de que sean tan pequeños dificulta el aislamiento, porque “no entienden que no les abrace, no les coja, no les de besos o me encierre en una habitación”.

Nos explica cuáles son las medidas que toma cuando llega a casa: “Lo que sí tengo muy claro es una buena desinfección de manos, mi ropa nunca entra en contacto con una planta en la que haya pacientes de coronavirus”.

Ella es consciente del riesgo que tienen los sanitarios, y relata que conoce a compañeros que se han ido a hoteles, a segundas residencias, o que se encierran en una habitación por no estar con su familia.

Lo que tiene claro la doctora Arsuaga son los “trastoques familiares para mantener a salvo la familia, si estás casado, o tienes una persona inmunodeprimida, o los niños se ponen malos”. Y dice que “entiende perfectamente los miedos, y querer proteger a lo que más quieres”.

Cuenta lo que le dice a su hija de tres años, y cómo la convence de que no se puede salir “hasta que no se vaya el coronavirus”.