El centro que forma a jóvenes con entornos conflictivos: "Estamos en la trinchera con ellos"

Combatir el fracaso escolar es uno de los retos más complejos e importantes que se le presentan a España. Nuestro país tiene la tasa de abandono temprano más alta de la Eurozona. El pasado 2023, un 14% de los jóvenes de entre 18 y 24 años abandonaron la educación sin completar el bachillerato ni la FP y esto se traduce en cuatro puntos más de fracaso escolar que lo que presenta toda la Eurozona, según los datos que nos presenta EUROSTAT.





Conoce la Escuela Comarcal 'Arzobispo Morcillo', de Cáritas

Estos datos se traducen en unas tasas de paro muy elevadas a medio plazo. Para poner remedio a esta situación, laEscuela Comarcal 'Arzobispo Morcillo'trabaja con chicos que han abandonado el sistema educativo o que incluso han sido expulsados de él. Se trata de chavales jóvenes que provienen de un entorno muy complicado y que en este centro encuentran una guía para retomar los estudios y para buscar un futuro con nuevas oportunidades. César Rodríguez es el director de estecentro educativo que pertenece a Cáritas y ha estado con nosotros en 'Mediodía COPE' para contarnos todo lo referente a la labor que realizan allí.

"El sistema ordinario les ha fallado y les hace tener una mochila de fracaso"

Nos ha contado que el centro en el que trabajan es totalmente único. “Nuestro titular esCáritas de Getafe, somos una obra social de Cáritas y eso hace que esto sea una receta de éxito para los más desfavorecidos”. Además, el perfil de los chicos que acuden hasta allí, según apunta César, es el de “Un alumno al que el sistema ordinario le ha fallado. Esto le hace tener una mochila de fracaso. Tenemos más de 800 alumnos y la mayoría de ellos llega con esta mochila que les hace no saber cómo seguir adelante. Aquí les damos cariño, y estamos con ellos”.

Además de César, hoy también nos ha acompañado en 'Mediodía COPE', Iván Payán, uno de los alumnos que ahora estudia en esta Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo. “Estaba muy desmotivado en mi otro instituto y desde que llegué me he sentido con más cariño, los profesores son muy cercanos y están centrados en cada uno de nosotros”.





"Me fui solo y volví con todos los compañeros como familia"

Además de estudiar, en marzo, Iván tuvo la oportunidad de hacer con más compañeros el Camino de Santiago, un viaje muy especial para ellos. “Ha sido el mejor viaje que he hecho en mi vida. He estado en Nueva York y todo pero donde se ponga el Camino de Santiago, que se quite Nueva York. Me fui solo y a la vuelta volví con todos los compañeros como mi familia. Quiero seguir estudiando con ellos y voy a empezar a formarme en mecánica".

Otro aspecto fundamental para la formación de los chicos que pasan por estas aulas es una formación integral en valores y César nos ha explicado que tienen dos figuras en la escuela fundamentales “La primera es la orientación, esa cercanía. Estamos en la trinchera con ellos y reforzándolos positivamente. El otro aspecto es el espiritual, desde valores hasta testimonios. Los alumnos tienen curiosidad y ser un ejemplo para ellos hace que consigamos esa formación integral. Somos número uno en voluntariado y aunque somos un centro humilde y pequeño, les queremos dar la máxima calidad y así lo demuestran nuestros talleres y programas".