Cappa, exentrenador, en 'Mediodía COPE': "Messi es el mejor de una época como lo fueron Pelé o Maradona"

En Argentina, aún están celebrando el triunfo de la Albiceleste frente a Francia este domingo en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol de Qatar. Un triunfo histórico en una final que va a pasar, también a la Historia, por ser uno de los mejores partidos de fútbol de los últimos tiempos.

"No me acuerdo haber vivido algo así, una final en la que hubo de todo, buen juego, penalties, donde hubo apariciones maravillosas jugadores, donde hubo errores, hubo de todo, una de las mejores finales me parece a mí", dice en Mediodía COPEÁngel Cappa, exentrenador y exjugador argentino que fue asistente de César Luis Menotti en el equipo técnico de la Selección de Argentina precisamente en el Mundial que organizó España en 1982.

Y, aunque se lo toma con bastante más calma que muchos de los argentinos que se echaron a la calle cuando acabó el partido en Qatar, no descarta tener que "ir al cardiólogo dentro de un rato, pero bien, estoy bien" por la tensión vivida en los 90 minutos reglamentarios, más la prórroga y los penalties.

Porque en Argentina el fútbol traspasa las fronteras de lo deportivo, es casi una religión, "somos excesivamente futboleros, el fútbol tiene que ver con nuestra vida, y la Selección es la máxima representación del fútbol argentino a partir del año 78, antes no era así como creo que la Selección española es prioridad a partir de los dos triunfos grandes que ganó", explica Ángel Cappa que descarta calificar a Leo Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, sin restarle méritos, "la historia es muy larga, nuestra visión de la historia es limitada, lo que sí es el mejor de su época como en su época fue Di Stéfano, Pelé, Cruyff o Maradona y ahora es Leo Messi, que ya lo era, pero este mundial sirvió para consagrarlo. Otra corona para Argentina porque de los cinco mejores jugadores del mundo de todos los tiempos, tres han sido argentinos: Di Stéfano, Maradona y Messi".