Un asesinato de hace 500 años resuelve el misterio del maestro de Sijena

El monasterio de Sijena, situado en Huesca, ha vuelto al foco de atención mediático después de un tiempo. Aunque este ya era famoso por ser protagonista de un expolio. Decenas de obras fueron trasladadas ilegalmente a Cataluña y, desde hace años, hay varios contenciosos que están resolviendo la devolución. Son obras de arte y documentos muy valiosos. Entre ellos hay protocolos notariales, una fuente crucial para los historiadores, que, en este caso han permitido resolver el misterio de la identidad del Maestro de Sijena, según cuenta el Heraldo de Aragón.

Y todo parte de un asesinato cometido en esta comarca de Huesca hace más de 500 años. Una mujer apareció degollada y la priora del monasterio de Sijena, para levantar acta del cadáver, reunió a personas que vivían en ese momento en el monasterio. Ahí aparece el nombre de un tal Rodrigo de Sajonia. No era su apellido real y para que fuera más fácil su pronunciación y su escritura, se decantó por asignarle la procedencia. Estaríamos por tanto ante un artista alemán. Un grupo de investigadores de la universidad de Zaragoza reunidos en el proyecto Artífice han tirado del hilo y han encontrado datos que llevan a saber más acerca de este maestro de Sijena. Su pintura tiene elementos que por aquella época no habían llegado todavía a España. De hecho en el famoso retablo mayor de Sijena, hay figuras que se hicieron con tinta ferrogálica, muy empleada en los Países Bajos y en Alemania, pero no en nuestro país.

El retablo de Sijena, desmontado en el siglo XVIII, tiene partes repartidas por muchos lugares de España. Hay tablas en Cataluña, en Toledo, en Madrid y una más en EEUU. Gracias a esta investigación de cuatro historiadoras de la Universidad de Zaragoza sabemos un poco más sobre su autor, el maestro de Sijena.