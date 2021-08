Aris, colaborador afgano con el ejército español: "Si no nos rescatan, estaríamos en una situación muy grave"

Han pasado apenas dos días desde la toma de control de Kabul por parte del grupo talibán. El mulá Buradár, su líder político, ya se encuentra en la capital afgana. Pero… ¿Cuál es la situación a día de hoy? Los talibanes ya supervisan los accesos, patrullan por las ciudades y van casa por casa registrando a los civiles.

Uno de los colaboradores afganos con el ejército español es Aris, lleva años trabajando con el ejército español y quiere salir del país sea como sea. Aris nos cuenta la realidad que está viviendo el pueblo afgano bajo el control talibán: "La mayoría de la gente están en sus casa, no pueden ir a la calle por el miedo. He estado en diferentes lugares, durante tres noches, para no encontrarme con los talibanes".

Aris ha declarado en 'Mediodía COPE' que vive en Kabul con su esposa, sus dos hijos –de dos y cinco años–, su madre, su padre y una hermana. Coincide en que a todos les paraliza el miedo, ya que "no salgo ni a pasear para no encontrarme con los talibanes porque mi vida está totalmente en peligro". "Estamos muy preocupados”, añade.

La preocupación de Aris roza la desesperación al confesar que, a pesar de trabajar con las tropas españolas, "aún no han contactado conmigo. Hasta ahora no me han llamado para poder salir del país. Esta situación hace que corra un gran peligro".

El colaborador afgano ha recalcado, en un tono de desesperación, que "no podemos vivir aquí. ¡No podemos continuar aquí". "No hay esperanza. No hay futuro", ha declarado.

El futuro de la mujer en Afganistán

No es difícil suponer que lo que se avecina de nuevo sobre el país, es un régimen de terror y crueldad que la población afgana volverá a padecer. Especialmente, quienes verán recortados sus derechos, en la práctica a la nada, son las mujeres. "La situación para la mujer es muy dura. Nada va a ser lo mismo", ha confesado Aris.

Sobre esta realidad tan dramática, el colaborador afgano ha incidido en que "mi mujer ha estudiado economía en la Universidad y tiene trabajo en una compañía de comunicación. Ahora no sabemos qué va a pasar".

"Estamos agradecidos a los españoles y ahora les pedimos ayuda para que nos saquen de una situación de mucho peligro. Si no nos rescatan, estaríamos en una situación de mucha gravedad", ha remachado en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.