Antonio Herraiz: "A una semana para la vuelta a las aulas, Educación sigue escurriendo el bulto"

A las puertas del mes de septiembre, el Ministerio de Educación sigue dejando en manos de las comunidades autónomas la vuelta a las aulas. La preocupación y la incertidumbre de toda la comunidad educativa es evidente y hoy, desde el departamento que dirige Isabel Celaá, además de no afrontar el problema, se han limitado a dos cuestiones. La primera es que no valoran cambios en el inicio del curso. Lo que establezca cada comunidad estará bien, pero en todo caso no habrá un retraso general para comenzar las clases. Lo segundo que han puntualizado es que siguen apostando por la presencialidad de los alumnos en las aulas como principio general. Esto es lo que se acordó en junio entre el ministerio y las comunidades autónomas. Lo que omiten es que el escenario de hoy es muy distinto al de entonces.

¿Qué decisión se tomará si un alumno da positivo? ¿Se mandará a toda la clase a casa? ¿Y si el que da positivo es un profesor? ¿La mitad del claustro tendrá que aislarse en su domicilio? Y más preguntas.

“Ni los profesores somos sanitarios, ni tenemos porque saberlo y sabemos que lo importante en este problema sanitario, de este virus, que no es el sida, que no es la gripe, que es el coronavirus… Y sabemos como es su propagación y lo importante que es la distancia social. Está todo el mundo escurriendo el bulto. Pues más vale empezar en un escenario estricto y dejaros ya de tonterías… De meter a un enfermero en un aula, ¿con 40 niños para que haya una persona más, 41?”, cuestiones básicas que se hacía en ‘Herrera en COPE’, Marta, profesora de secundaria. Cuestiones que siguen sin aclarar desde el Ministerio de Educación que dejan todo en manos de las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias.

Al final, el marrón será de los directores de cada centro y de los profesores que a día de hoy continúan sin tener pautas precisas y detalladas de lo que tienen que hacer, sólo un protocolo general aprobado en el mes de junio cuando el número de contagios era todavía asumible.

A día de hoy el panorama es muy distinto. A la espera de conocer los datos que ofrece Sanidad, datos de toda España, tenemos algunos avances aportados por las comunidades. Y siguen siendo malos. Como muestra, un botón. En Galicia, han registrado en las últimas 24 horas 2.452 positivos, 146 más que el día anterior. Hay 82 hospitalizados de los que 12 están en la UCI. En Cataluña, casi 1. 800 nuevos contagios en las últimas horas y hoy, su presidente ha anunciado nuevas restricciones. Se prohíben en Cataluña las reuniones de más de 10 personas. En el caso de Murcia se reducen a 6 personas. En Madrid, el Gobierno de Díaz Ayuso descarta un nuevo confinamiento aunque sí recomiendan que se eviten las reuniones sociales o familiares que sean innecesarias. Y esto en un 24 de agosto en el que muchos españoles siguen todavía de vacaciones. Otra vez, la crisis nos ha pillado sin los deberes por hacer.