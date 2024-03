De 130 a 220 euros: esto es lo cuesta comer en un restaurante premiado con Soles Repsol

Este mes de marzo se han entregado los Soles de la Guía Repsol 2024. 16 nuevos restaurantes se han alzado con dos; 81 con uno y solo un único restaurante ha conseguido tres soles, 'La salita' de la valenciana Begoña Rodrigo.

Un total de 100 restaurantes han sido galardonados con estos Soles de la Guía Repsol (que cumple ya 45 años), otros 271 establecimientos han entrado en la categoría de recomendados y otros cuatro en la de Sol Sostenible.

Y, por esto, en 'Mediodía COPE' hemos querido comprobar qué tal se come en algunos de estos restaurantes premiados y si se merecen esta distinción o no. Pero siendo sinceros, no somos nosotros los que tenemos que evaluar, simplemente vamos a darnos un pequeño homenaje con esta excusa.

'La salita' de Begoña Rodríguez: único restaurante con tres soles de la Guía Repsol

En este restaurante nos encontramos con cinco menús, uno de ellos para niños.

Croqueta de olla, fósil de pescado azul y puerros confitados, ensaladilla de ostra, varios platos con gamba de Denia, otros tantos con anguila, embutidos vegetales (con repollo, con castañas, con setas, con calabaza...), suprema de codorniz con salsa escabechada... son algunos de los platos que nos encontramos en su carta.

De esos cuatro menús que tiene 'La salita' podemos pagar un precio que oscila entre los 128 y 175 euros por persona, eso sí con la bebida aparte.

El menú infantil tiene un precio de 50 euros, algo más económico, y consta de croquetas, huevo frito, sándwich de conejo, canelones y brownie de chocolate.

'Desde 1911', uno de los premiados con dos soles

En esta edición de 2024 han sido 16 los nuevos restaurantes premiados con dos soles . En Castellón, en Cuenca, en Burgos, en León, en Gerona, en Tenerife, en Tolosa... Y en Madrid hay tres..

Uno de ellos es 'Desde 1911', restaurante con buen marisco y pescado. Aquí puedes elegir entre los seis entrantes que te ofrece el menú, aunque puedes elegir uno, dos, tres o los seis.

Cigalas, vieiras, bogavante, calamares... son algunos de los entrantes. Para después pasar al plato principal que es suele ser un pescado, el mejor que haya llegado de la lonja del día.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para terminar, una tabla de quesos y surtido de postres.

En este caso, en este restaurante que ha sido premiado con dos soles Repsol el precio del menú varía según el número de entrantes que elijas: puede oscilar entre los 160-220 euros.

'El Capricho', dos soles Repsol

El restaurante 'El Capricho' también ha sido premiado con dos soles Repsol y destaca por su carne.

Ubicado en Jiménez de Jamuz, un pueblo de León de 800 habitantes, en su carta ofrece platos sorprendentes como picaña con boniato, pulpo a la brasa, alubias de La Bañeza con tocino, pimientos rojos asados, cecina o morcilla de buey.

Su plato estrella, su sol o mejor sus dos soles es el chuletón de buey; aunque también hay bacalao, ventresca de atún, tomate de la huerta, berros, yuca frita.

Sin olvidarnos de su deliciosa carta de postres: flan, leche frita, helado de azafrán, sorbete de manzana verde...

En 'El Capricho' tienen dos menús: uno, de 130 euros; y otro, de 180 euros.