Sofía Buera: "Ley de Paridad: le llaman error técnico pero es una chapuza"

Audio

Hoy entra en vigor la Ley de Paridad con modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores

El problema es que un fallo a la hora de adaptarla para proteger a victimas de violencia sexual..ha termino por desproteger a una buena parte de los trabajadores que necesitan de algunos permisos o adaotaciones para poder conciliar, bien sea porque necesitan para el cuidado de sus hijos o de padres o de dependientes a cargo.

Me explico. Este error garrafal considerado por el Ministerio de Igualdad como un “fallo técnico” elimina la protección de todos aquellos trabajadores que hayan pedido una adaptación de jornada o un permiso de cinco dias para el cuidado de familiares y convivientes.

Esto supone que en caso de que la empresa decida despedirlos..no son declarados nulos de forma inmediata. De hecho la empresa no tiene ni por qué justificar el que los eche a la calle. Y aunque el Gobierno dice que va a intensificar las inspecicones de trabajo y que en cuanto pueda subsaanrá el error...NO hay fecha para restablecer el daño causado.

El Congreso tiene que volver a su actividad a partir de la semana que viene...pero de momento el asunto NO está en al agenda más inmediata....porque no hay fecha para esto. Y hasta que ésto no se resuelva....la nueva ley deja en manos del empleado el peso de probar la vinculacion entre que pidiera ese permiso y la adaptación con el despido....martin Godino es socio-director de uno de los despachos laboralistas más prestigiosos nos lo contaba en Mediodia COPE.



Una chapuza. Es que no puede llamarse de otra forma...Porque lo que hizo el ejecutivo es elaborar el nuevo texto para incluir a las victimas de violencia sexual partiendo de una versión antigua del estatuto en la que todavia no estaban reconocidos los derechos....de la adaptación o el permiso de cinco dias.

Errores humanos hay..pero es que esto empieza a ser una costumbre en leste Gobierno y en el departamento en concreto de Igualdad: acuérdate de la ley del solo si es si, que sigue causando estragos a pesar de que la modificaron..O de la ley trans..a la que se acogen -lo estamos viendo estos dias por desgracia- maltratadores para cambiarse de sexo y no ser juzgados en un tribunal de violencia de género..o pidiendo ingresar en carcel de mujeres. ¿es que no hay altos funcionarios que revisen?¿es que no hay asesores en condiciones que adviertan de lo que puede pasar? En este departamento al menos deberían hacérselo mirar. El Ministerio de Igualdad se creó precisamente para hacer valer la igualdad de las mujeres y vemos una tras otra Ley (llamese paridad o solo si es si) que por chapuzas e incompetentes a quien precisamente buscó proteger.