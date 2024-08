Sofia Buera: "El espectáculo en Cataluña ha comenzado y todo es posible"

¡Vaya película se está creando Puigdemont producciones SA con motivo de la sesión de investidura en el Parlament de mañana!

El prófugo vuelve a España..

Esta mañana ya ha difundido un vídeo diciendo que empieza el regreso. No se si es que está haciendo la maleta, si ya ha salido de Warterloo o es que está tomando ya un café en la Junquera.

Pero el caso es que todo apunta a que si, a que vuelve y que mañana podremos verle ya lo de en la sesión de investidura del Parlament, parece poco probable ¿Por qué?

Pues porque en teoría Puigdemont mantiene una orden de arresto en vigor por parte del Juez Llarena..Los mossos tendrian que deternerle y ponerle a disposición del Tribuanl supremo, preparadao hay un dispositivo en los alrededores del parlament para hacerlo antes de que entrase al pleno. Pero es que el proio Pugdemont lo ha puesto más fácil cuando esta misma mañana ha convocado a una rueda de prensa para mañana a las 9 diciendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado el punto exacto en el que va a encontrarse, si no busca la foto, me dirás.

Lo que busca de hecho es más. Es cumplir la amenaza que ayer desvelaba Junts y que no es otra que pedir la suspensión del pleno en caso de que Puigdemont sea detenido. Sin pleno, no hay investidura de Illa como presidente de la Generalitat. Y si no hay sesión antes del 26 de agosto las elecciones volverían a repetirse.

¿Hasta cuándo puede estirarse el chicle?¿qué pasará si no hay investidura en el horizonte? ¿qué pasará con Puigdemont tras su detención? ¿lo pondrá todo tan fáicl con tal de reventar la formación de un gobierno en cataluña?

A mi me recuerda todo este circo de Puigdemont muchísimo al papel de profesor en la casa de papel..¿verdad? haciendo pensar a todo el mundo que va a estar en un punto para después aparecer en otra parte y ridiculizar pro el camino a todo el que pueda. Y no será por gente a la que quiere poner en evidencia. El espectáculo ha comenzado y todo es posible. Y lo malo a veces es como dice uno de los personajes de la conocida serie que “ Solo vemos las consecuencias cuando están delante de nuestras narices”