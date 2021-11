Pilar G. Muñiz: "Solo el 20% de los jóvenes ve en las relaciones cara a cara más confianza que por Internet"

Audio

Hoy estamos contando en COPE que, de media, cada español se gastará entre 180 y 210 euros en compras derivadas del Black Friday, un 20% más que hace un año. Es el momento en el que muchos aprovechan para conseguir un poco más barato ese electrodoméstico que necesita en casa. Ordenadores, móviles y accesorios de telefonía son los protagonistas, pero también se vende y se compra mucho más que tecnología. Estos días buscamos de todo, ropa o juguetes de cara a la Navidad.

Ahora bien, puede que las ofertas sean más contenidas este año porque el incremento de los costes de producción no es algo que se pueda esquivar fácilmente. Se esperan estos días hasta 106 millones de envíos y puede que aquí también notemos otro de los problemas recurrentes en estos días, la falta de componentes que puede retrasar un poco los envíos y la entrega de determinados productos.

Hoy hablamos de los gastos, de las compras en un momento en el que los españoles ni siquiera se plantean qué comprar en el Black Friday. No porque no quieran, sino porque es difícil llegar a fin de mes y en los casos más complicados es incluso imposible cuadrar las cuentas de casa.

Un 26% de españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social, once millones de personas. Es el cuarto peor registro de Europa. Es una de las conclusiones del informe 'España 2021' que ha presentado la Universidad Pontificia de Comillas, que explora las consecuencias que deja la pandemia. Por ejemplo, esta: 50.000 empresas dejaron de estar activas entre febrero de 2020 y febrero de 2021, el 3,6% de las inscritas en la Seguridad Social. Esto se traduce también en familias para quienes lo del Black Friday o no va con ellos o al menos no es ninguna prioridad.

Este informe también refleja cómo el 60% de los españoles cree que la pandemia está cambiando nuestra forma de vivir, de pensar y está modificando nuestros hábitos sociales. Y dejo este dato, solo dos de cada diez jóvenes considera que las relaciones cara a cara generan más confianza que las relaciones por Internet, es decir, que una mayoría puede creer que se genera más confianza a través de la red.

Muchos se pueden sentir más cómodos o más seguros a través de una pantalla de móvil o de ordenador que en una relación presencial. Da que pensar, pero, sabiendo la intensidad con la que todos usamos el móvil, ¿nos extraña el dato?