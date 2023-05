Pilar G.Muñiz: “Se ha avanzado mucho en materia de seguridad laboral pero España sigue con malos datos”

Audio

Hoy estamos contando un accidente en el que ha fallecido una mujer y 25 personas han resultado heridas (7 de ellas graves) por el vuelco de un autobús en Almonte, en Huelva. Se trata de un accidente laboral, ya que era un grupo de temporeros que se dirigía a la recogida de la fresa.





Un accidente que se ha producido en este Primero de Mayo, día de los trabajadores y que hace que nos fijemos en una realidad que no por ser habitual es menos grave. Éste de Huelva es el último siniestro que viene a engrosar una lista que el año pasado se cerró con 826 muertes en el ámbito laboral y más de 600 MIL accidentes que derivaron en una baja médica. 2022 no fue un año bueno en esta materia. Fue un año realmente malo en comparación con los anteriores, aunque hay que tener en cuenta que 2020 estuvo marcado por el parón de la pandemia y en 2021 todavía no se había recuperado totalmente la actividad. De hecho, los mayores incrementos se han dado en la construcción y la industria aunque curiosamente no son los sectores laborales donde más accidentes se producen al año. Es el sector servicios el que acumula la mayoría (aunque hay que tener en cuenta que también es el sector que más empleados tiene).





Latasa más baja de accidentes se da en el sector agrario aunque, paradojas de la vida, justo hoy estamos contando ese accidente de un autobús que transportaba temporeros de la fruta en Huelva. Según un estudio del sindicato USO, por sexos, son los hombres los que más accidentes labores registran pero lo que es realmente llamativo es el dato que se refiere a la edad; cuanta más edad tiene el trabajador más grave es el accidente.





La mayoría de siniestros graves se dan en el grupo de edad de los 50 a los 54 años y los mortales entre los 55 y los 59. Si buscamos las causas, este sindicato señala a 2 motivos fundamentales:

--- PRIMERO; el Exceso de confianza: a mayor veteranía, más confianza y menos atención a la seguridad.





--- SEGUNDO: la disminución de los reflejos o la destreza y su consecuencia en forma de accidente.

Podríamos tratar MUCHOS factores más que influyen en esta realidad, desde la formación y concienciación de los empleados a la implicación empresarial, pero para hablar de todo esto harían falta muchos minutos de radio.





En España se ha avanzado muchísimo en materia de seguridad laboral. Nada tiene que ver la situación de 2022 con la de hace 20 o 30 años. Los trabajadores estamos mucho más protegidos pero eso no evita que España sea uno de los países de Europa que peores datos ha tenido en esta materia en los últimos años. Según FUNCAS (La fundación de Cajas de Ahorro) En 2019, el último año normal antes del COVID, se rozaron en nuestro país los 3.700 accidentes por cada 100.000 trabajadores, mientras que en el resto de Europa la media fue de 1.700.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En este 2022, esa media siguió al alza en España y en este 2023 no va mucho mejor, porque ha vuelto a subir en los primeros meses del año. Es algo que nos debería preocupar y ocupar. Independientemente del gobierno de turno o de los lemas que hoy veamos en las manifestaciones de los sindicatos.