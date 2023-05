Pilar G.Muñiz: “En un año no se ha aclarado nada del caso Pegasus y lo peor es que puede que nunca se sepa”

Audio

Sigue creciendo la bola de la no invitación al ministro Bolaños en la Puerta del Sol. Ahora mismo en la rueda de Prensa del Consejo de Ministros, donde se deben anuciar las medidas que nos afectan a todos los españoles, de lo que se está hablando como tema estrella es de si el ministro de Presidencia debía estár o no en la tribuna de invitados del 2 de mayo.





Es verdad que preguntan los periodistas pero al minsitro de turno le encanta estirar el chicle, tanto que la respeus va preparada. Porque la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha llegado a sacar un decreto de 1983 sobre protocolo en las instituciones. Bueno, como entretenimiento el tema no está mal, pero más allá de eso, sincieramente, hay cosas más importantes. El caso es que Bolaños se ha convertido en un auténtico especialista en el 2 de mayo y NO porque sea un erudito en la guerra de la Independencia contra Napoleón (que no lo sabemos) si no porque las 2 veces que ha acudido a los actos por el día de la comunidad de Madrid ha acabado acaparando todo el protagonismo. Este año con la invitación y el año pasado al anunciar por sorpresa el espionaje a los móviles de varios ministros y del propio presidente del Gobierno... ¿recuerdas?





El caso Pegasus ese programa de espionaje israelí que alguién usó para infiltrarse en los móbiles, se supone, más protegidos de España, los de los miembros del Gobierno, junto además, después del asalto de miles de personas por las fronteras de Ceuta. Aquello acabó como el rosario de la aurora, eh? Con una veintena de independentistas denunciando que también habían sido espiados por el Centro Nacional de Inteligencia, con ese mismo programa. Y esto le costó el puesto a la entonces directora del CNI, Paz Esteban. Se escribieron ríos de tinta sobre Pegasus, se hicieron horas de radio o de televisión... Y de repente se diluyó lo que había surgido como un auténtico escándalo. Y se ha desvanecido sin llegar a ninguna conclusión.





Ha pasado justo un año y hoy nos estamos preguntando en qué quedó todo eso:

--- Si se sabe algo más o no de uno de los mayores fallos de seguridad en política interior.

--- Si Pegasus se sigue utilizando, por ejemplo, por algún organismo de seguridad del Estado.





Y la respuesta es que seguimos sin saber nada, que todo está como lo dejamos; Hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional, otra en un juzgado de Barcelona por la denuncia de los independentistas, un informe del Parlamento Europeo que apunta a Marruecos en el caso del espionaje a miembros del Gobierno.





Todo esto... ¿ha llegado a algún sitio? No.

En todo un año, se ha aclarado poco o nada sobre el asunto y lo peor es que todas estas incógnitas pueden quedarse sin respuesta. Al menos eso nos ha contado, Manuel Gazapo, uno de los mayores expertos en ciberseguridad de España.

Quizás al año que viene tengamos que volver a preguntarnos lo mismo y seguramente seguiremos con las mismas respuestas... ninguna