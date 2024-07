Pilar García Muñiz: "Sánchez no esperaba la visita del juez que va recibir el martes en Moncloa"

Audio

Todos los días o casi todos los días, al Palacio de la Moncloa llegan invitados: Políticos de aquí y de allá, embajadores, empresarios, deportistas o personalidades del mundo de la cultura por poner solo algunos ejemplos. Te puedes imaginar la cantidad de personas que puede recibir un presidente del gobierno en su residencia oficial.

La que no se esperaba Sánchez es la visita que tendrá lugar el martes de la semana que viene, 30 de julio a las 11 de la mañana. Ese día, las puertas del Palacio de la Moncloa, se abrirán para recibir al juez Juan Carlos Peinado. Es una visita obligatoria por parte del juez y NO el resultado de una invitación formal por parte de Pedro Sánchez, porque el juez va a tomar declaración como testigo a Sánchez en la causa que investiga a su mujer Begoña Gómez..por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una decisión que llega después de que el viernes pasado, la mujer del presidente se acogiera a su derecho a no declarar

En su escrito el juez considera que es "conveniente, útil y pertinente" tomar declaración al marido de la investigada y al tratarse de un alto cargo, es el magistrado el que se desplaza. Y lo hace porque en las últimas semanas, varios testigos han explicado al juez instructor del caso que se reunieron con Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa.

Lo hizo el rector de la Universidad Complutense para hablar de la cátedra que iba a poner en marcha la mujer del presidente. Y también el empresario Juan Carlos Barrabés que ha reconocido que en dos visitas a la Moncloa se reunió con el presidente Pedro Sánchez acompañado de Begoña Gómez. Justo ahora hace 7 años, en julio de 2017, Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, tuvo que declarar también como testido en la Audiencia Nacional por el caso Guertel.

Pedro Sánchez pedía la dimisión de Rajoy por tener que declarar como testigo la situación en la que ahora se encuentra él. Pero ya sabes aquello de lo que siempre hace gala el presidente del gobierno. "Donde dije Digo, digo Diego". Seguro que ahora, ni pronuncia la palabra dimitir.