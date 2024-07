Pilar García Muñiz: "Cinco mujeres han sido asesinadas en apenas 48 horas en nuestro país"

Audio

Como si fuera una controladora aérea te cuento que ahora mismo el avión en el que viaja la Selección Española de Fútbol, ya está entrando en la península Ibérica, a la altura de los Pirineos y sobre las 3 de la tarde, aterrizará en el aeropuerto de Madrid Barajas. Esos jugadores y el cuerpo técnico, serán profetas llegando a su tierra y lo harán con un trofeo debajo del brazo. Un trofeo construído con un 90 % de plata, pesa 8 kilos y su coste se aproxima a los 15 mil euros. La ilusión que contiene esa Eurocopa no tiene precio.

Hacía ya unos años que no vivíamos una alegría semejante y con el final del partido, se ha destapado el frasco. La final ha dado una audiencia televisiva que roza los 14 millones de espectadores, muy cerca del record que marcó la prorroga de la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, que también ganamos.

Es un evento que lo eclipsa todo. Incluso ha solapado la gesta de otro español, la de Carlos Alcaraz que ayer se llevó el torneo de Wimbeldon barriendo a Novack Jokovic. ¡Qué mal acostumbrados nos tiene el tenis español que vemos como algo habitual ganar los grandes torneos !

Domingo, 14 de julio. Qué día tan grande para el deporte español. No vamos a dejar de celebrar estos éxitos porque bastante tenemos con nuestro día a día y oye nunca nos viene mal una alegría colectiva de estas que hacen piña. Pero mientras todo esto ocurre, este mismo fin de semana ha habido otra realidad en España: 5 mujeres han sido asesinadas en apenas 48 horas en nuestro país y no sería justo dejar de lado este por mucha alegría que nos dé el deporte.

Madrid, Salou, Buñol, Sabadell o Alicante son los escenarios en los que se han cometido estos crímenes. Son víctimas de diferentes edades y diferentes nacionalidades. Con ellas ya serían 26 las víctimas mortales este año pero un tercio de ellas habrían sido asesinadas solo en los últimos 15 días, coincidiendo con el inicio del verano.

Hay que abrir una reflexión. No basta con contabilizar crímenes y luego exponer los datos. Seguimos con una pregunta sin respuesta ¿Por qué en los años en los que más dinero se está invirtiendo en campañas de sensibilización, este tipo de violencia sobre la mujer se mantiene o incluso se incrementa?

Todos podemos entender que la solución a un problema así no se puede aplicar en 24 horas y que detrás puede haber factores generacionales o incluso culturales que no se abordan de la noche a la mañana. Pero ya llevamos unos años con el foco puesto en esta lacra y aunque han aumentado las denuncias y se ha mejorado la protección, está claro que no se está tocando la tecla correcta o no se hace de forma adecuada.

Como te digo, no podemos dejar de mirar a esta realidad cuando en apenas 48 horas hay 5 mujeres asesinadas. Y es lo que acabamos de hacer, siendo muy conscientes de que hoy, afortunadamente, también tenemos la oportunidad de compartir una alegría que está cada vez más cerca del aeropuerto de Madrid Barajas...