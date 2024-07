Pilar García Muñiz: "Begoña Gómez no ha estado ni media hora en el juzgado"

Audio

En este viernes del mes de julio que deja un día bastante intenso en España. La que se ha montado con una caída informática a nivel mundial que ha afectado a multitud de servicios. Desde hospitales a entidades financieras, servicios públicos, redes de transporte y también aeropuertos.

En los españoles ha habido retrasos esta mañana.A todos los que viajen hoy se recomienda que lleguen con antelación al aeropuerto, aunque poco a poco se va recuperando la normalidad. Enseguida vamos a volver a ver cómo está la situación provocada por este bloqueo informático mundial que se atribuye a un problema de compatibilidad entre sistemas de Microsoft y un potente antivirus que se tenía que actualizar.

Medio en broma, medio en serio, más de uno ha planteado que este problema pudiera afectar a los ordenadores de los Juzgados de Plaza de Castilla y por tanto a la citación ante el juez de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Te recuerdo que está acusada de delitos de Tráfico de Influencias y Corrupción en los negocios por su supuesto papel mediador con varias empresas que acabaron obteniendo contratos y ayudas públicas tras la recomendación que hizo la mujer del Presidente.

Y efectivamente, Begoña Gómez no ha contestado a las preguntas del juez. Pero no ha sido por un problema informático sino porque se ha acogido a su derecho constitucional a no declara.

Lo que dice la defensa es que el Juez Juan Carlos Peinado no ha precisado los hechos por los que se la investiga.

Begoña Gómez no ha estado ni media hora dentro del jugado y ha salido por el garaje, el mismo sitio por el que ha entrado por cuestiones de seguridad. Gómez guarda silencio y VOX anuncia su intención de llamar como testigo al propio Pedro Sánchez. Este ha sido el primer acto de la mañana. Con la mujer del presidente ya fuera del juzgado, desde la 1 han declarado el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y su predecesor en el cargo.

Ésta es la guinda del pastel, porque al margen de la supuesta recomendación a determinadas empresas, ahora se investiga también si la mujer del Presidente pudo cometer un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre un Software que pagó la Universidad y que se desarrolló para la cátedra que dirigía.



Esto es una investigación que ha remitido la propia Complutense al juzgado y que se suma a todo este galimatías de hechos y denuncias. El juez continuará ahora con la investigación y no se descarta que vuelva a citar a Begoña Gómez más adelante.