Marta Ruiz: “El recuerdo a Miguel Ángel Blanco es el mejor antídoto frente a la imagen de Otegi en TVE”

Un 12 de julio de 1997 la sociedad española despertó, despertó de verdad, mirando a la cara a la realidad. La tragedia que vivió Miguel Ángel Blanco y su familia fue una tragedia que se sintió, de la forma más sincera, en los hogares españoles. ETA nos tuvo en vilo 48 horas, jugando con la vida de este joven concejal del PP de un pequeño ayuntamiento de Vizcaya, Ermua.

Una era adolescente en un pueblo de Murcia. Allí también se salió a la calle para evitar lo que ETA ya había decidido con antelación: acabar con la vida de quien piensa diferente pegándole dos tiros en la cabeza.

ETA llevaba años matando, sólo hay que recordar los años del plomo, pero la simpleza y humildad de un joven, de un concejal de un pequeño pueblo, hizo que la sociedad reventara y saliera a la calle al grito de 'Basta ya'.

El presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, ha querido recordarlo esta mañana con Carlos Herrera aquí, en COPE. “Cuando se mira hacia atrás, había mucha gente que estaba mirando a otro lado pero el asesinato de Miguel Ángel llamó la atención de muchas conciencias, de mucha gente que estaba mirando para otro lado”, ha asegurado.

Es importante que esa memoria no se pierda porque, por ejemplo, ayer Podemos no participó en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Zaragoza, o Bildu, los herederos de ETA, los que van a presidir la Comisión de Derechos Humanos de Guipúzcoa, donde su líder, Otegi, inhabilitado, defendía hace unos días en TVE que tenían derecho a hacer el daño que hicieron. ETA ya no mata pero queda por escribir el relato, y esta es la batalla en la que estamos.