Marta Ruiz: "La fiscalia es clara: el 1-O fue un golpe de Estado"

Fase final del juicio al proceso independentista en Cataluña. Cuatro meses después, escuchando a las partes, a los testigos, visionando videos, el fiscal Javier Zaragoza se reafirma: "Lo que sucedió en Cataluña se llama golpe de Estado. Haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. Yo no les pido de renuncien a sus ideales, esto es una democracia y los pueden debatir pero no imponer".

Javier Zaragoza es uno de los cuatro fiscales que está exponiendo las conclusiones del ministerio público sobre los procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia de Cataluña. No hay dudas, hubo violencia y se mantiene el delito de rebelión para los procesados lo que supone penas de prisión de hasta 25 años. La fiscalía pone al ex vicepresidente Junqueras como líder y motor de la rebelión, y al ex consejero de interior, Forn como brazo ejecutor con el control de los mossos de escuadra, que hicieron básicamente un paripé. Por la tarde la abogacía del estado defenderá, previsiblemente, el delito de sedición, que es como la rebelión, alzamiento público contra el orden legal establecido, pero con un nivel menor de violencia, penado con hasta 15 años. Por cierto que la sentencia no se espera antes de octubre.

Te vamos a llevar al Reino Unido, a Londres, donde un baby Trump hinchable lleva toda la mañana surcando los cielos y en las calles manifestaciones contra el presidente de los EEUU que está de visita hasta mañana. Trump no deja indiferente por donde pasa siempre entra como elefante en cacharrería. Ayer se metió con el alcalde de la capital británica, le llamó perdedor y apoyó a Boris Johnson como sucesor de May al frente de los conservadores, las comparaciones físicas son inevitables, Trump se ve con la todavía primera ministra para hablar de las relaciones comerciales tras el Brexit.