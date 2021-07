Lorena Fernández: "Retrasar la jubilación o cobrar menos es el plan que el Gobierno quiere ocultar"

Audio

Quien tenga hoy entre 46 y 63 años más o menos no sabe muy bien a qué atenerse en cuanto a jubilación se refiere. Con 30 uno no piensa mucho en el futuro de su pensión, como que lo ve como lejano, pero ya con 46 y no digo con 63 empieza a echar cuentas sobre cuánto le quedará el día que deje de estar en activo.

Y digo que no sabe muy bien que pensar hoy quienes estén en esa franja de edad porque 24 horas exactas han pasado desde que el ministro de Seguridad Social, el que lleva todo esto, dijo primero esto: “Las personas nacidas a finales de los 50 y principio de los 70 hasta mediados de los 70, lo que va a hacer el factor de equidad generacional es que esta generación que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer. Podrán escoger entre distintas opciones. Una puede ser el ajuste en su pensión, que sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar más”.

Y luego viendo el revuelo causado hoy José Luis Escrivá ha matizado pero no negado sus palabras: “Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día. Y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir, y que probablemente se me entendió mal. Fue una reflexión en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar y discutir en los próximos meses”.

¿Por qué las ha matizado? Hombre. Primero porque esa imagen en Moncloa del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la patronal y los sindicatos sobre la reforma de las pensiones se quedó en eso, en imagen, cuando más allá de fotos de lo que todo el mundo estábamos hablando era de esas palabras de Escrivá diciendo que a muchos les tocará o trabajar más años o cobrar menos dinero cuando se jubilen.

Y con los buenos datos de paro de hoy sobre la mesa a la maquinaria gubernamental le interesa que se hable de la foto y no de planes para hacer nuestro sistema sostenible. Que se hable de la foto pero no de la noticia. Que está sobre la mesa por mucho que ahora el ministro trate de taparla.

Al margen de cifras, de COVID, hoy de lo que estamos pendientes es de ese Suiza-España. Cuartos de final de la Eurocopa a partir de las seis de la tarde. Pero a las cinco aquí, en COPE, arranca ese 'Tiempo de Juego' en el que Manolo Lama capitanea ese barco ganador. Esta misma mañana ya lo hacía aquí subido en el 'Herrera en COPE': “Este barco ya sabes que lo fleté yo, este barco ya sabes que lo tengo ya lleno. Lo tenemos ya lleno de provisiones que, nos vamos a subir por el Támesis. Era el barco en el que nadie creía en él, y a mi me alegra que la gente quiera subirse a ese barco de España”