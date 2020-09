Herraiz: "Para Iglesias la usurpación de viviendas no es un problema y la aplaude desde el propio Gobierno"

Audio

Apenas unas horas después de la borrachera de felicidad del Gobierno por eso que llaman ley de memoria democrática, el Banco de España nos ha devuelto hoy a la realidad. Mientras algunos se agarran a Franco para despistar, el organismo supervisor empeora sus previsiones económicas.

Lo primero que nos dice el Banco de España es que hay que armarse de paciencia: la economía española no va a recuperar el pulso que tenía antes de la pandemia, al menos, hasta finales de 2022. Además, prevé que para este año la economía caerá entre un 10% y un 12%. Estos son cálculos de los expertos que se proyectan en función de la situación actual. Un escenario que mejorará cuando llegue la vacuna -algo que no será inmediato- pero que también pueden empeorar. Nos dijeron que el verano era una estación propicia para que la pandemia estuviera bajo control y la curva de la enfermedad no ha parado de crecer.

Cómo se traducen las previsiones del Banco de España. Una de las consecuencias más evidentes e inmediata es la subida del paro. Pero no es la única. Lo ha detallado en Herrera en COPE Javier Santacruz, Profesor de Economía del Instituto de Estudios bursátiles: "Los acuerdos en las empresas para evitar el cerrar o evitar despedir más habrá que repartir los costes entre todos y una parte importante será la de los salarios; una restricción muy importante de las inversiones y por tanto a menos inversiones menos crecimiento económico; familias, pues todos sus planes de consumo, de ahorro tendrán que ser extraordinariamente prudente".

¿Recuerdas cuando el Gobierno nos vendió que íbamos a salir más fuertes? Tampoco esto es verdad. Salimos más pobres.

Herráiz valora las declaraciones de Iglesias asegurando que la ocupación de viviendas no es el problema

El caso es distorsionar la realidad. Es lo que ha vuelto a hacer hoy Pablo Iglesias en el Congreso con el tema de los asaltos a viviendas, los robos de casas, eso que a los de Podemos les gusta llamar de forma romántica Okupación con “k”. Hoy el vicepresidente del Gobierno ha dicho que la ocupación no es ningún problema. Así lo ha expresado: “El problema de la vivienda en España no es la ocupación, es el precio de los alquileres, es la especulación, y es que en España, como consecuencia de su acción de Gobierno, los fondos buitre son el principal casero. Y me va a permitir que salude la iniciativa del sindicato de inquilinos que se ha convertido en ley en el Parlament de Cataluña, que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España”.

La ocupación no es un problema, dice Iglesias. Durante 2019 se usurparon en España un total de 14.621 viviendas, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, es decir, unas 40 cada día y 2.407 más que en 2018. Pero no sólo con datos se puede rebatir a Iglesias. A Pablo Iglesias le podemos recordar con nombres y apellidos que la ocupación de viviendas sí es un problema. Gloria tuvo que recurrir a una empresa privada para recuperar una vivienda que había heredado de sus padres. Estaba ocupada. Así nos lo contó: “Intenté hablar con ellos pero la verdad es que eran bastante agresivos, me amenazaron en diferentes ocasiones, puse diferentes denuncias en los mossos pero tampoco hacían gran cosa. Bueno después de un tiempo prudencial vi un reportaje por televisión de una empresa, me puse en contacto con ellos y la verdad es que en muy poco tiempo consiguieron echarlos fuera”.

¿Es o no es un problema el asalto de viviendas, Pablo Iglesias? El problema es tener antisistemas y a personas que han jaleado la ocupación ilegal de viviendas dentro del gobierno. Ese es el gran problema.