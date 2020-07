Herraiz: "Los brotes no son una mala noticia, según Sánchez. Que se lo explique a los comerciantes de Lérida"

Audio

En España hay ya más de 120 brotes de coronavirus activos, algunos controlados como el de A Mariña en Lugo, y otros sin control como en Hospitalet o en Lérida. En esta provincia catalana la velocidad de contagio es elevada y hay 50 brotes. ¿Está preocupado el Gobierno con los nuevos focos? Esta mañana le han preguntado al presidente Sánchez: “El que haya rebrotes no tiene porqué ser una noticia negativa por que lo que se está demostrando es que tenemos un sistema de salud para poder hacer frente a estos rebrotes. Tenemos una respuesta cada vez más anticipada”, ha comentado.

No sólo no están preocupados, sino que dice el presidente que los brotes no tienen por qué ser una mala noticia. Y lo hace con el argumento de que estamos más preparados. Si esto fuera así, ¿por qué avalan el confinamiento Lérida, de los otros seis municipios de la comarca del Segriá y de barios barrios de Hospitalet de Llobregat, que es la segunda localidad más poblada de toda Cataluña?

Y si estamos preparados, que se lo expliquen a los comerciantes, a los dueños de los bares que ven cómo van a tener que cerrar de nuevo ante la incapacidad de frenar los brotes.

¿Sánchez tiene el aval de los ciudadanos a su gestión de la crisis sanitaria? Como todo, depende a quien preguntes. Si el que pregunta es el centro de investigaciones sociológicas, la respuesta ya es conocida. El Gobierno lo ha hecho de matrícula de honor y por eso se dispara en intención de voto. Hasta el 32%. La encuesta se hizo antes de las elecciones vascas y gallegas. Y ese es un termómetro más fiable que el

CIS. Pues ni por esas. A pesar del descalabro del Podemos en estas dos comunidades, Tezanos dice que el partido de Pablo Iglesias también subiría.

Para los que no se terminen de fiar del todo de los sondeos del CIS, hoy tenemos otra encuesta sobre la mesa. Es la de Gad 3 para el periódico ABC. En este sondeo, la gestión de la pandemia le pasa una factura moderada al PSOE. Apenas pierde 3 escaños. Ese coste es más severo con Podemos, en la línea de lo que hemos visto en Galicia y en el País Vasco. De celebrarse elecciones generales ahora mismo, el partido de Pablo Iglesias perdería 10 diputados, pasaría de 35 a 25. Recuerda que Podemos, en su techo electoral, llegó a tener 69 escaños. La noticia no está tanto en cómo afecta al gobierno la gestión. Según la encuesta de ABC, cae Ciudadanos y también Vox y eso provocaría que el PP de Casado pudiera superar en número de diputados al PSOE. 121 PP, 117 PSOE.

Son encuestas con el recorrido que tienen y más teniendo en cuenta que visto lo que ha pasado en Galicia y en el País Vasco, los dos partidos de la coalición de Gobierno van a seguir amarrados a los sillones de Moncloa con el pegamento más potente que encuentren.