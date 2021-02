Antonio Herraiz: "¿Quién soy yo para juzgar a una madre que ha abandonado a su bebé?"

Audio

Hoy es noticia un bebé. No sabemos su nombre ni tampoco la historia que arrastra detrás, pero sí conocemos que ese pequeño tiene un ángel de la guarda que se llama Rocío.

Nos vamos a situar en Torrijos que es un pueblo de Toledo de 13.000 habitantes. Poco después de la cinco de la tarde, Rocío paseaba a sus perros a escasos metros de las últimas casas del casco urbano. Rocío es sanitaria y está de baja por maternidad. En un momento, se percata de que dos mujeres están tramando algo y comienza a sospechar. Así lo relata: “Vi como que me estaban observando para ver si me iba o no. Salí un poco al campo para que no me vieran, y yo, lo primero que he pensado es ‘van a abandonar a un perro’. Ya cuando han salido de la casa, una ha dejado la caja y la otra estaba vigilando. Y ya cuando se iban me he dado la vuelta y he ido hacia la casa. Y al entrar pues he visto una manta tapando la caja, y en la caja estaba el bebé”.

Inmediatamente, Rocío cogió al niño para que entrara en calor porque sufría hipotermia. Luego avisó a la Guardia Civil y a los pocos minutos llegó una ambulancia para llevar al niño al hospital más cercano.

¿Qué es lo que sabemos a esta hora? Conocemos que el pequeño está ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde se encuentra en la planta de Neonatos. Gracias a la rápida actuación de Rocío y de los sanitarios que le atendieron después, su estado es bueno. La Junta de Castilla-La Mancha va a ejercer la tutela del menor.

¿Qué más conocemos? Que la Guardia Civil ha detenido a la madre del recién nacido. Es una mujer de 19 años y es una de las dos personas que abandonó al bebé. La otra es una joven de 15 años, identificada y que acompañaba a la detenida y madre en el momento de dejar la caja en ese descampado.

Sin conocer los detalles, lo que no vamos a hacer es juzgar. Ni a los padres ni a su entorno. Y con esa premisa hemos preguntado a Conrado Agrela, presidente de la Fundación Madrina. Contaba en Herrera en COPE que casos como el de este bebé abandonado en Torrijos, son más comunes de lo que nos creemos. Esto comenta: “Este es un caso mucho más normal de lo que parece. Desgraciadamente muchas de estas mujeres muchas veces son más mayores y bien son adolescentes. Suelen dejarlos incluso en cubos de basura y luego aparecen en los vertederos, es un hecho desgraciado”.

Vamos a estar pendientes de la investigación de este caso en un miércoles en el que Pedro Sánchez ha recurrido a una de esas estrategias que utilizan todos, absolutamente todos los presidentes del Gobierno. Cuando las cosas van mal, cuando el futuro es más que incierto, los “ivanes redondo” de turno, los gurús de Moncloa, aconsejan hacer anuncios. Según Sánchez: “El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11 mil millones de euros para nuevas actuaciones, para empresas, para PYMES y para trabajadores autónomos”.

Decir que van a inyectar 11.000 millones es sencillo. Ahora tienen que concretar cuándo, cómo, a quién y, sobre todo, en qué condiciones. Porque no ha dicho si son ayudas directas ni tampoco a qué sectores van a llegar.