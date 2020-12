Antonio Herraiz: "No son los presupuestos del Gobierno, son los de ERC y Bildu"

Audio

Perfilado el plan para las celebraciones de Navidad, siguen multiplicándose las dudas. La fundamental es conocer cómo van a controlar los desplazamientos. Como norma general, se impone el cierre perimetral de todas las comunidades entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Pero aquí ya sabes que hay una importante salvedad. Se podrá visitar a familiares y a allegados. Y el dilema al que se van a enfrentar las fuerzas de seguridad no es sólo determinar que es un allegado o no. Si acudimos al diccionario de la RAE: “Allegado, dicho de una persona cercana a otra, en parentesco, amistad, trato o confianza”.

La propia definición de la RAE deja muchas variantes para considerar a alguien como un allegado. Pues ahora ponte en el lugar de las fuerzas de seguridad que el día 24 paren a un vehículo que va de Logroño a Pamplona. Viajan tres amigos que van a casa de un compañero de trabajo. ¿Es o no es un allegado? Ahí parece que sí. Pero, ¿y si es una familia de Sevilla que va a Cádiz a su segunda residencia? Ahí parece que no, pero si dicen que van a casa de un familiar, ¿cómo lo controla la policía?

De momento, ningún cuerpo policial tiene órdenes de cómo van a controlar esos desplazamientos. Y a todos los policías a los que hemos preguntado, tienen dudas muy similares. Es el caso de Jesús Beriáin, de la Policía Municipal de Pamplona: “¿Cómo lo vamos a controlar? Pues, evidentemente, en primer lugar tenemos que utilizar todos los medios que podamos, medios telemáticos. ¿Dónde vas? ¿A casa de quién? ¿Dónde vive? Tratar de preguntar, con educación, con respeto, pero preguntar para ver dónde va esa persona”.

Y aquí no les va a quedar otra que, en muchos casos, confiar en la responsabilidad individual de cada uno. Añade Jesús: “Y si una persona tiene muy bien ensayada la respuesta, y sabe perfectamente lo que respondernos, no nos queda más remedio que fiarnos de que va a ese domicilio. ¿Puede ir a una segunda residencia? ¿Puede ir de turismo? Pues quizá nos engañe. No nos queda más que un consuelo, que el engaño no es a nosotros, el engaño es a toda la ciudadanía de este país”.

Ahí está la clave. Al margen de cómo serán las celebraciones de Navidad, hoy en el Congreso se aprueban los presupuestos. No podemos decir que son los presupuestos del PSOE y Podemos, porque son unas cuentas que arrastran mucho lastre. El Gobierno ha preferido cortejar a Esquerra y a Bildu antes de sondear otras opciones que han descartado desde el minuto 1. ¿Que nos van a vender hoy Sánchez e Iglesias? Que son los presupuestos con más apoyos desde 2007. Lo que no van a contar son todas las concesiones que han hecho para que Otegui y Rufián den su apoyo a una mayoría que se va a mantener para toda la legislatura.

En lo estrictamente económico, son presupuestos que hacen aguas porque, fundamentalmente, hace unas previsiones excesivamente optimistas, que no se van a cumplir, y sobre lo que ya ha advertido el propio Banco de España.