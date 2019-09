Antonio Herraiz: "Las confesiones de Sánchez sobre el sueño no son ni improvisadas ni casuales"

Audio

Uno de cada cinco españoles tiene problemas para conciliar el sueño. El presidente del Gobierno en funciones no ha desvelado si, habitualmente, tiene trastornos que le provoquen insomnio. Lo que sí ha revelado Pedro Sánchez es con lo que no podría dormir. Ese motivo es Podemos.

Sánchez no podría dormir por las noches si hubiera seguido en Moncloa con Podemos en el consejo de ministros. Ni la frase, ni el lugar en la que la dijo es casual. No es improvisado que el candidato socialista vaya a La Sexta a lanzarse a la yugular de Pablo Iglesias y tampoco es casual que Sánchez trate de acercarse al centro. Su gran objetivo es captar votos en Ciudadanos y esa va a ser la estrategia del PSOE hasta el 10 de noviembre.

Tampoco es improvisado todo lo que omite Sánchez cuando habla de lo que le hubiera quitado el sueño. Los de Podemos son los mismos a los que en julio ofreció una vicepresidencia y tres ministerios. Y son los mismos que le mantienen en la presidencia de varias comunidades autónomas y en cientos de ayuntamientos. Si fuera verdad lo que dice, estaríamos ante un zombi andante.

Con la maquinaria electoral ya en marcha, vamos a seguir desgranando la estrategia de todos los partidos y vamos a repasar también las alertas meteorológicas de este fin de semana. El temporal se va a localizar en el centro y la mitad norte. En el centro, entre las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Madrid. Y en el norte entre Burgos, Palencia, Navarra y La Rioja.

Esto es lo que viene, pero tampoco no nos olvidamos de los lugares más afectados por la DANA de la semana pasada en el centro y el sudeste español. El consejo de ministros ha aprobado hoy las primeras medidas para paliar los efectos del temporal. No es la primera vez que se anuncian y que el dinero no llega. Que se lo digan a los vecinos de San Llorenc, en Mallorca. Ángel Expósito acaba de llegar a Madrid después de emitir la Linterna desde Orihuela. Recogían historias como la de Pilar. Tiene 77 años y vive en Los Alcázares, Murcia. Bueno, vive, no. Vivía. Ahora está en un centro de acogida porque todavía no puede volver a su casa.