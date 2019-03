Antonio Herráiz: "El Gobierno de la Generalitat sigue instalado en la desobediencia"

El Gobierno de la Generalitat sigue instalado en la desobediencia. No sorprende. Luego cuando se ven rodeados por las leyes y se ven sentados ante un tribunal, a los separatistas les sale esa vena plañidera para que el resto se apiade de ellos.

Era de esperar. Quim Torra va a desobedecer la orden de la junta electoral que obliga a retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. Y dice que sus consejeros hagan lo que quieran, que será lo mismo que su jefe. Nada nuevo. Van en el ADN de los separatistas. La ley les provoca alergia. Y si la ley se rebela contra ellos, entonces aparece el “yo no quería”, “yo no sabía nada” o “venga, que no pasa, nada”, que íbamos de farol, como en el mus. Lo último, en una pirueta para dilatarlo todo más, lo último es que han pedido que se pronuncie el Sindic de Greuges, que es el defensor del pueblo catalán. Lo anunciaba la todavía portavoz del gobierno de Torra, Elsa Artadi.

Que no son dados a cumplir las normas que nos rigen a todos no es noticia. Ahora hay que ver la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Si seguirá de perfil ante los separatistas o hará valer la ley a través de la Fiscalia General de Estado. Aquí las consecuencias las fija la ley. En el plano administrativo una multa de hasta 3.000 euros. Pero es que también prevé una pena de hasta un año. Y también la inhabilitación.

Hoy es San José. En este mediodía COPE hemos estado ya en Valencia donde se ha celebrado la última mascletá de las fallas. Esta noche, se quemarán todos los monumentos falleros en la cremá. En este día del padre, te vamos a desgranar un informe de The Family Watch. Destaca la importancia de la figura paterna en la educación de los padres. Y también la implicación del padre que es clave para la corresponsabilidad. Un dato, que destaca la importancia de esta figura. La ausencia paterna está detrás de la mayoría de los casos de delincuencia juvenil.