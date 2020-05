Antonio Herraiz: "La familia que se piropea unida, permanece unida"

Audio

En Mediodía COPE hemos explicado este viernes todos los detalles del ingreso mínimo vital que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros. Después de varios retrasos, después de mucho debate y enganchadas internas en el Gobierno, desde el lunes se van a beneficiar de este subsidio hasta 850.000 familias. Estamos hablando de una ayuda que parte de los 462 euros al mes y que puede superar los 1000 euros en algunas familias.

En una situación excepcional, nadie debería oponerse a que se ayude a las personas que peor lo están pasando, a las que se encuentran en una situación de extrema pobreza. Y la crisis del coronavirus ha multiplicado los dramas personales y ha dejado sin absolutamente nada a demasiada gente.

¿De qué tiene que preocuparse el Gobierno? De algo fundamental. De vigilar que ese dinero esté bien repartido y llegue realmente a quien lo necesite. Eso lo primero. Y lo segundo, se deben generar las herramientas para no tender a un país subvencionado. Lo de dar peces a los que lo necesitan está muy bien, pero hay que enseñar a pescar. O al menos dar la caña para poder pescar.

Y otra cosa es la intención con la que se aprueba este ingreso mínimo vital. Aunque el mensaje es muy social, no somos ajenos a la motivación política. Y eso lo corrobora el mensaje que ha lanzado hoy el vicepresidente Pablo Iglesias sacando pecho. Así se ha manifestado: “Hoy es un día histórico para nuestra democracia, y para mi es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006”.

No teníamos ninguna duda de que Iglesias va a tratar de aprovechar al máximo políticamente el ingreso mínimo vital, de que lo va a exprimir en beneficio propio.

Por cierto, un día después de que el vicepresidente llamara golpistas a los diputados de Vox, hoy ha salido en su defensa Irene Montero. La ministra de Igualdad no se ha cortado en elogios a su pareja. En televisión española, Montero ha dicho que la gestión de Iglesias está siendo encomiable. Así lo ha concretado: “Al final lo que la gente necesita son políticas, y creo que este gobierno, y en particular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva haciendo un trabajo estas semanas encomiable; y por otra parte muy pocas veces visto en la historia de nuestro país, y desde luego no en la última crisis”.

Faltaría más. Irene Montero destacando que el trabajo de su pareja en el Gobierno es encomiable. La familia que se elogia unida, que se piropea unida, permanece unida.