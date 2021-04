Antonio Herraiz: "Fallaron con el salimos más fuertes. A ver si con el marketing de las vacunas aciertan más"

Audio

El Gobierno lanza hoy una nueva campaña de marketing para atenuar las dudas que se han generado en torno a las vacunas. El título es muy directo: yo me vacuno seguro y quiere hacer frente a los contratiempos con AstraZeneca y Jansen. No es la primera vez que el Gobierno utiliza una campaña similar en esta pandemia. Hace un año, en mayo, desde Moncloa trataron de difundir el mensaje:“salimos más fuertes”. Un año después lo único que tenemos claro es que todavía no hemos salido y cuando lo hagamos será más pobres.

Hay que dar tranquilidad sobre las vacunas y esto pasa por aclarar qué se va a hacer con los 2 millones de vacunados con AstraZeneca y que tienen menos de 60 años o qué va a pasar con la vacuna de Janssen. Tampoco hoy resuelven estas dudas fundamentales que provocan que el proceso no avance como se esperaba. No la resuelve España pero tampoco lo hace la Agencia Europea del Medicamento, sin normas unánimes para todos los países de la Unión. Hasta que en Sanidad decidan, seguimos preguntando a expertos sobre cuál sería la mejor opción. Y en Herrera en COPE, Vicente Larraga, virólogo e investigador del CSIC, ha señalado que los que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca están cubiertos. Es decir, podrían pasar sin la segunda porque el grado de protección del grupo -ya no individual sino de todo el grupo-, es del 70%. Aún así, lo de AstraZeneca, lo de Janssen ha generado incertidumbre y por eso una pregunta. ¿Qué les dice a los que dudan? Así contesta a la pregunta de Herrera: “No sea tonto. Porque lo que le van a dar ahí dentro es lo que le va a salvar la vida porque hay poquísimos casos descritos de que una persona que haya sido vacunada luego haya tenido una enfermedad grave, o haya ingresado en un hospital, hay ingresado en un UCI o haya fallecido, realmente escasísima”.

Y ha dejado una previsión. Que nadie descarte que el año que viene haya que vacunar con una tercera dosis.

Mientras avanzan las investigaciones, dentro de unos años las facultades de medicina comprobarán si la pandemia ha despertado más vocaciones en el ámbito sanitario. Y hoy en Herrera en COPE hemos conocido a Daniel Gómez Ramírez. Es de Ciudad Real, tiene 24 años y se ha convertido en el número 1 del MIR de este año. Con una nota de 102 puntos, elegirá la especialidad de Cardiología o Medicina Interna. Y no va a tener problema para elegir tampoco el hospital donde quiere empezar su carrera profesional. Para todos los que se han enfrentado a esta prueba MIR, ha sido un año muy duro. Cuenta: “La situación en la que se encontraba todo el mundo era muy complicado intentar meterte en tu burbuja de estudio e intentar centrarte en el estudio. Decir, pues dentro de poco estaré ahí intentando ayudar en lo que sea pero ahora lo que toca es estudiar”.

Casi 15.000 médicos se presentaron al examen del MIR este año. Superaron la prueba, 10.800. De ellos Daniel Gómez Ramírez el número 1.