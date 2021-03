Antonio Herraiz: "Dos mociones y dos fracasos. Como estratega, Ábalos no tiene precio"

Audio

En política nunca se puede dar nada por seguro hasta que no se cuentan los votos, pero Pedro Sánchez se asoma al segundo fracaso en solo un mes. Dos mociones de censura presentada y las dos perdidas. ¿Cuáles son las cuentas que tiene ahora el PSOE en Castilla y León? La mayoría absoluta está en 41 diputados. Los socialistas solo tienen garantizados los 35 votos de su grupo y dos de Podemos. ¿Se espera una fuga de votos en el grupo de Ciudadanos? Ahora mismo están en el Gobierno de coalición con el PP y nada hace indicar que en la votación de esta tarde vaya a ser así. De ahí, el llamamiento en forma de SOS desesperado que ha hecho esta mañana el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos: "Nosotros pedimos votos, no los compramos. Ciudadanos no puede seguir apoyando a esta derecha extrema que trata de aniquilarles usando los peores métodos".

Ábalos es uno de los grandes muñidores de la operación Murcia, con el asalto fracasado al Gobierno de la región, y también está detrás del movimiento a la desesperada en Castilla y León. Perdió Murcia, todo apunta a que perderá también esta tarde, y si los números no le salen para gobernar en Madrid el 4 de mayo, se confirmará a que Ábalos, como estratega, no tiene precio.

Por lo demás, atentos al cambio de tendencia que se está registrando en varias comunidades autonómas. Entre los datos que han actualizado esta mañana tenemos la cara de Galicia, donde se mantienen en un lento descenso, pero también la de Cataluña, donde sube tanto el índice de rebrote como la velocidad de transmisión.

Los expertos consultados por COPE insisten en que no hay que descartar en ningún momento la cuarta ola, aunque su intensidad sea menor a la tercera. El riesgo sigue ahí y Por eso hay microbiólogos, como el catedrático de la universidad de Navarra, Ignacio López Goñi que no entienden por qué se suspendió la vacunación con AstraZeneca: "Siguiendo las indicaciones de esta Agencia Europea, que es la agencia encargada de validar y decir cómo hay que vacunar, no tiene ningún sentido que cada país hubiese suspendido la vacunación en plan dominó. Lo que tendrían que haber hecho es continuar con la vacunación, porque nos estamos jugando mucho".

Esta tarde, Sanidad decide ampliar a los 65 años, la vacunación con AstraZeneca, cuya administración se retomará este miércoles.