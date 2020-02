Antonio Herraiz: "Felipe González saca los colores a Ábalos"

Audio

¿Qué más detalles del 'Delcygate' tenemos que conocer para que Sánchez destituya al ministro de Fomento? ¿Cuál va a ser la respuesta de Europa si se confirma, como es evidente, que la número dos de Maduro pisó suelo español aunque tiene prohibida la entrada en Europa? Son preguntas que se mantienen en el aire y que están llevando a un callejón sin salida al ministro Ábalos.

Está claro que va a intentar llegar hasta el límite. Sobre todo porque una vez que ha mentido varias veces, le han pillado y no ha pasado nada, pues qué más da. No, no da igual, y en el primer cambio de versión ya tenía que estar fuera del Gobierno.

Hoy COPE te está contando los detalles de esa declaración jurada del vigilante de seguridad que vio todo el trasiego de gente, el séquito organizado previamente por el Gobierno para recibir a la número dos del régimen de Maduro. Ese documento al que ha tenido acceso esta emisora confirma que Delcy Rodríguez pisó suelo español, confirma que estuvo en la sala VIP de Barajas sin ningún control del aeropuerto.

Nos preguntábamos qué más tenemos que conocer para que dimita José Luis Ábalos. Pues esta pregunta se la han hecho esta mañana al ex presidente del Gobierno, Felipe González: “No me meto en eso. Mi opinión es que no debería haber pasado por España”.

Felipe González no se pronuncia si debe dimitir o no el ministro Ábalos. Pero no se puede ser más claro en apenas 3 segundos. Delcy Rodríguez nunca tuvo que haber pasado por España. Porque lo tenía prohibido. Y menos, con el visto bueno y el acompañamiento de un miembro del Gobierno. Esto no lo ha dicho González pero seguro que lo piensa.

En Mediodía COPE vamos a estar en Alemania, en el lugar del ataque que ha dejado un total de 11 muertos, entre ellos el autor de la masacre. Se trata de un ultraderechista que quería eliminar a los extranjeros en Alemania. Por eso atentó contra un local de comida oriental y otro de fumadores de pipa, de cachimbas. Lo ha contado en Herrera en COPE Iñaki Blanco, que es un español que vive a escasos cinco minutos del lugar del atentado: “La policía tiene todo controlado. Parece ser que las motivaciones son de radicales de derechas o de un radical de derechas que ha disparado contra contra dos bares de pipas de agua”.

Según hemos conocido esta mañana, el atacante pasaba muchas horas en internet. Era en la red donde alimentaba sus ideas radicales.