Antonio Herráiz: "Hay muy pocos protocolos para gestionar las agresiones de alumnos a profesores."

La primera noticia es un tema del que, seguro, no se va a hablar durante este campaña electoral. Es un problema del que no ha dicho ni una palabra el Presidente del Gobierno durante la entrevista de hace unos minutos en una de sus televisiones favoritas. Pero es una realidad que va a más y que tiene preocupados a muchos profesores. Algunos incluso están atemorizados. Hoy hemos conocido datos de agresiones y amenazas a profesores. No dejan de aumentar. Las denuncias se refieren a la violencia de alumnos contra docentes, pero también de padres contra profesores. Los datos los ha ofrecido esta mañana el sindicato de enseñanza CSIF y nos lleva a varias reflexiones.

En esas situaciones, las familias han dejado de cumplir su papel educador. Eso deriva en una falta de respeto al profesor, que progresivamente ha ido perdiendo autoridad. Aquí las administraciones tienen que ponerse las pilas. Muy pocas tienen protocolos para gestionar las agresiones de alumnos a profesores.

Seguimos pendientes de la cumbre que se celebra esta tarde en Bruselas. Van a hablar una vez más del Brexit. Ya hemos perdido la cuenta pero nos dicen que esta vez la cumbre extraordinaria es decisiva. Los 27 discuten si conceden una prórroga a Reino Unido para el Brexit. En concreto del tiempo que le vamos a dar. En esta película los papeles están ya repartidos. Merkel poli buena. El francés Macron poli malo. Y aquí la pregunta es qué es peor, el remedio o la enfermedad. Teresa May quiere hasta el 30 de junio, un tiempo que desde parte desde el club comunitario ven insuficiente para desatascar el desaguisado. Por otro lado los hay que sostienen que no tiene ningún sentido prolongar más este desaguisado que dejó David Cameron. Lo que está claro es que dure lo que dure la prórroga a Reino Unido hay que decirle que calladito está más guapo, y que desista de bloquear algún acuerdo, como nos tienen acostumbrados, porque ellos ya están de retirada.

Puede que estés ya cansado del Brexit. Pero es un tema que te afecta a tí y a mí. Y lo dice el propio Fondo Monterario Internacional que ve en la salida del Reino Unido un elemento que condicionará y mucho la evolución de nuestra economía.