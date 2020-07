Antonio Herraiz: "Si Tezanos sigue sumando diputados al PSOE, no van a caber todos en el Congreso"

El sector turístico trata de asimilar el mazazo que supone la cuarentena impuesta por Reino Unido para todos los que regresen desde España. 18 millones de británicos visitaron el año pasado nuestro país y esto complica aún más las llegadas. Pero no sólo el turismo se ha visto afectado.

En ‘Herrera en COPE’ acabamos de hablar con Inacio Guevara. Este bilbaíno de 22 años tiene previsto viajar a Bristol con su novia el martes 4 de agosto. Los dos han estudiado veterinaria y al día de siguiente de llegar a Inglaterra iban a comenzar las prácticas en una clínica. El dueño del negocio, que también es español, les abría la puerta a comenzar allí su futuro profesional. Además, les había proporcionado un piso encima de la clínica. Ahora, tras la cuarentena impuesta todo es incertidumbre. Ellos, de momento, mantienen el vuelo. “No sabemos muy bien que va a pasar. Estamos esperando nuevas noticias, viendo en qué puede consistir esa cuarentena y sin saber muy bien que hacer todavía”, ha explicado Inacio.

Por lo demás, la situación sanitaria sigue siendo complicada y Cataluña sigue siendo la comunidad con más casos. Hoy el presidente Quim Torra ha anunciado que si en diez días no bajan los contagios habrá nuevas restricciones. Esta es la técnica: derivar la responsabilidad a los ciudadanos cuando en este caso ha sido incapaz de afrontar los brotes contratando más rastreadores o reforzando la plantilla en Atención Primaria, que es la primera gran barrera.

Si no se hubiera despilfarrado el dinero en delirios inútiles, no se habría llegado hasta aquí. Pero, no, la culpa siempre del ciudadano. Este es el contexto, incapaz de solucionar absolutamente nada. ¿Con qué ha salido hoy Torra? Ha cargado contra el cardenal arzobispo de Barcelona. No le gusta Juan José Omella porque dice que no ha apoyado la causa separatista. “Las cartas de derechos humanos que defienden el derecho de expresión, que protegen la libertad de concentración y de manifestación. Y lamento que durante todos estos años el cardenal Omella no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive cataluña”, ha manifestado.

En Cataluña no hay ninguna represión. El problema es que Torra actúa como presidente sólo de los separatistas y no de todos los catalanes y cualquiera que se atreva a actuar de otra manera, pues es llevado a la plaza pública, para que lo apedreen.

Hablando de despilfarrar. Con la que tenemos encima, el socialista Tezanos sigue con sus jueguecitos al frente del CIS. Ya no sorprende a nadie, pero siempre se supera. El CIS dispara al PSOE que amplía a 13 puntos su ventaja sobre el PP. Le ha faltado preguntar si los ciudadanos aprueban la ampliación del congreso para todos los diputados del PSOE que vaticina el CIS. Y al margen de su fiabilidad, que ha quedado en entredicho tantas veces -la más reciente en las elecciones vascas y gallegas- lo más grave de todo esto es el dineral que nos cuesta un organismo tan inútil como es el CIS, llevado al esperpento más absoluto por el socialista José Félix Tezanos.