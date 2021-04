Antonio Herraiz: "Ante los llantos por las amenazas, la prudencia y restarles importancia"

La policía investiga los últimos envíos amenazantes. Esta vez las alertas han saltado en el primer eslabón de la cadena, lo que ha impedido que llegaran casi a las manos de los destinatarios. La última de esas cartas iba dirigida, de nuevo, a la directora general de la Guardia Civil. En su interior, cuatro balas que fueron interceptadas en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos, en Vallecas. Es la segunda vez que María Gámez recibe una carta similar.

En la primera ocasión, el paquete no sólo se saltó el control de Correos. También el del propio ministerio del Interior. Después de hacerlo público, al día siguiente, la directora general de la Guardia Civil se fue a un mitin junto al ministro Marlaska, otro de los destinatarios de esos envíos amenazantes, para apoyar al candidato socialista Ángel Gabilondo. Ahí, la jefa de la Benemérita, elevada al cargo por Pedro Sánchez, no dudó en señalar a Vox, aunque tanto en ese momento como ahora se desconocía el autor del envío. Es lo que está intentando investigar ahora mismo la policía. Si hay relación entre la primera carta y la que se conoció ayer. Si detrás se encuentra la misma persona.

Y luego está la carta que iba dirigida a Isabel Díaz Ayuso. Este envío ha alterado la estrategia de los partidos de izquierda que habían comenzado a utilizar unas amenazas como si solo fueran dirigidas hacia ellos. En el caso del paquete dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid lo localizaron en una sucursal de Correos en San Cugat del Vallés. En su interior había dos balas, según ha podido saber la Cadena COPE, del calibre 22 cuyo origen se está investigando.

La munición es distinta a los envíos anteriores y hay una diferencia más. Este es el mensaje que dejaba Díaz Ayuso nada más conocer la noticia cuando iba a entrar en el plató de Trece para ser entrevistada en El Cascabel: “Me he enterado antes de entrar en la entrevista. Yo creo que estas cosas hay que afrontarlas no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna. La gente que hace este tipo de cosas, estos envíos, lo que buscan es un minuto de gloria y que estemos hablando de ellos. Y por eso, no les voy a dar el gusto”.

Hay dos formas de responder. Una es esta. Y otra es la de las acusaciones de Lastra, el gesto lacrimógeno de la vicepresidenta Yolanda Díaz en televisión, la respuesta de Reyes Maroto, elevando la amenaza y la acusación contra Vox.

Por lo demás, los cadáveres de los periodistas asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile, van a ser repatriados en las próximas horas en un vuelo fletado por el Ministerio de Defensa. El avión militar va a partir de esa zona de África en cuanto reciba la autorización de las autoridades locales.

Sabemos cómo murieron estos dos periodistas, en una emboscada por hombres armados, aunque ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque. Y lo que nos queda, además de sus trabajos, es una auténtica lección de vida y de periodismo. El que habla es David Beriain: “El periodismo está inventado, hay que hacerlo bien. Utilicemos todas las herramientas nuevas que podamos para seguir haciéndolo bien. Pero seamos fieles a nuestra tradición”.

Un abrazo para la familia de David y de Roberto, para los que trabajaron con ellos y para todos los que les admiraron en vida.