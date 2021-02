Antonio Herraiz:"Ninguno de los radicales que reventó los escaparates ha ido hoy a ayudar a los dueños"

El centro de Madrid y de Barcelona sigue mostrando a esta hora las marcas de la violencia de los radicales.

El sonido de esta noche y la imagen que hemos visto hoy en plaza Urquinaona o los alrededores de plaza Cataluña en la Ciudad Condal, comparte demasiadas coincidencias con el entorno de la Puerta del Sol en la capital. Comercios con escaparates arrasados, cajeros automáticos reventados y mobiliario urbano arrancado de cuajo. Se han cambiado ya algunos cristales, se han eliminado algunas pintadas, pero los destrozos son importantes y queda trabajo.

Esta mañana hemos visto cristaleros, hemos visto operarios del servicio de limpieza, pero no hemos visto ayudar a ninguno de los que anoche protestaban por una falsa libertad de expresión. En cambio, sí nos hemos encontrado a muchos damnificados. A Magalí Desborde le arrancaron la puerta de entrada de su administración de lotería en Madrid. Tras el aviso de la policía, echó el cierre y se libró de la turba de radicales. Ahora, a ella le toca gestionar con el seguro la reparación de todos los destrozos que son cuantiosos. De momento, todavía no ha podido sustituir la puerta. Así nos ha contado: “Nos hemos encontrado sin puerta. Una puerta de cristal pues estaba completamente hecha añicos. Ha sido bastante desolador venir por la calle Arenal y encontrarte todo eso”.

Y ninguno de los violentos, que claman por la libertad de expresión para defender a un delincuente ha ido a ayudar a Magalí.

Tampoco ha encontrado colaboración Luis. A su hijo le han quemado la moto, el vehículo con el que acude a trabajar. Así se ha encontrado la moto en el centro de Barcelona. Luis ha explicado: “Esta moto es de mi hijo, que, como ves, ha estado al lado del fuego, supongo que alguien la ha retirado porque estaba allí, estaba de las primeras y supongo que alguien la ha podido retirar. Y así ha quedado, por lo menos no se ha quemado del todo”.

Y esta es la realidad que dejan los violentos. La señal viva de los radicales, delincuentes alentados desde uno de los partidos del Gobierno. Enseguida analizamos las posturas políticas pero el que espere una condena por parte de Podemos, que siga esperando.

Al margen de los altercados, hoy el socialista José Félix Tezanos ha vuelto a entregarnos una nueva encuesta. Es la primera tras las elecciones catalanas. Hay que decir que frente al CIS catalán, que paga la Generalitat, Tezanos sí acertó en el ganador. Calibrar cuánto influyeron en el resultado final los deseos de Tezanos y Sánchez traducidos en un sondeo pagado con dinero de todos, pues es complicado. Pero acertar en el ganador, acertó. Y la encuesta de hoy no ofrece novedad. El CIS de hoy aumenta la ventaja entre PSOE y PP, porque el partido de Casado baja en intención de voto y sube Vox, según Tezanos. Esto es importante, pero nos quedamos con un dato. Hace referencia a las vacunas. En España la primera se puso el 27 de diciembre. Estamos a punto de alcanzar los dos meses suministrando dosis. Y el CIS ha apreciado que crece considerablemente el porcentaje de población que quiere vacunarse. Ahora mismo lo sitúa en un 72%, un 30% más que hace justo un mes. No hay alternativa, es el único remedio para hacer frente al coronavirus y eso se ha visto también en todos los que se han saltado la fila para vacunarse cuando no les tocaba.