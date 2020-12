Antonio Herraiz: "Hoy las cajas de vacunas no tenían propaganda porque se la ha reservado el presidente"

A menos de dos días de que finalice el año, el primer gran lote de vacunas está siendo distribuido por toda España. Son cerca de 360.000 dosis que hoy, sí, han podido ser repartidas sin contratiempos por todas las comunidades autónomas después del fallo logístico que retrasó ayer su llegada.

Hay un detalle que no ha pasado inadvertido. El sábado, lo vimos todos, en esa primera entrega casi simbólica, el Gobierno se preocupó de colocar una gran pegatina identificativa. Podía haber colocado, no sé, una bandera de España, con la que nos identificamos todos. Pero los gurús de la propaganda de Moncloa decidieron que tenía que estar el logo del Gobierno de España, bien grande, como si el logro de la vacuna fuera suyo. En Alemania, Italia o Francia se limitaron a mostrar las cajas de las vacunas sin ningún alarde más. Por eso, el detalle, el matiz, de hoy es que ya no han colocado ningún identificativo del Gobierno de España. Las cajas, sin más, que ya hubo bastante con el espectáculo del primer día. O no. Porque hoy el autobombo, la propaganda, se la ha guardado para sí mismo el propio presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez comparece desde la 1.20, hace balance del año y de momento, no se ha abierto el turno de preguntas y no se sale del guion: autobombo, propaganda y 0 autocrítica. Todavía no ha acabado pero, no sé por qué me da que Sánchez no va a sorprender. Y continuará la senda de lo bien que lo han hecho esta pandemia. Igual sorprende y reconoce la cifra real de muertos, que supera los 70.000 y no los 50.000 que admite el Gobierno. Pero me da que no va a ser así.

Hay una cuestión sobre la que queremos saber si hay novedades o no. Es lo que tiene que ver con el Brexit y en concreto Gibraltar. A esta hora, no se sabe cómo va a ser el comienzo de 2021 en el peñón, donde viven 34.000 personas y donde trabajan diariamente 13.000 españoles. España y Reino Unido siguen negociando, pero si no se logra un acuerdo, Gibraltar será “el único lugar donde se aplique un Brexit duro. ¿Esto que quiere decir? Que la colonia británica se convertirá en frontera exterior de la UE si Madrid y Londres no logran un pacto antes del 31 de diciembre

Al margen de este problema específico, que sigue encallado, el resto de relaciones sí se han definido. Y hay situaciones muy concretas que a partir del 1 de enero no van a ser como hasta ahora. Por ejemplo, algo que han hecho miles de españoles. Viajar una temporada a Reino Unido, especialmente en verano, buscar un trabajo en la hostelería o donde sea, y ya de paso aprender inglés. Pues esto ya no va a ser tan fácil. Lo ha contado en Herrera en COPE, Ignacio Morillas que es miembro de la cámara de comercio de España en el Reino Unido. “El ir a estudiar sí, tendrán que obtener una visa correspondiente de estudios que te lo gestionará la universidad o el colegio correspondiente porque no eres un turista. Pero de trabajar, no. Tienes que estar esponsorizado por una empresa que te va a dar una visa correspondiente siempre y cuando tengas los conocimientos que puedan capacitarte para que pases ese embudo por así decirlo”, ha explicado. Los permisos de residencia, la asistencia sanitaria y tantas cosas, también van a cambiar a partir del 1 de enero con la entrada en vigor del Brexit.