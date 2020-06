Antonio Herraiz: "Si Marlaska mintió en sede parlamentaria, no puede seguir ni un minuto más en el Gobierno"

Los datos del paro que hemos conocido hoy tienen dos caras que son completamente opuestas. La positiva la hemos encontrado en Jesús Jiménez. Tiene 36 años y es fisioterapeuta en Madrid. Es de los afortunados que ha encontrado trabajo en pleno confinamiento.

Los pacientes, en concreto lo más dependientes, necesitaban seguir con sus tratamientos tratamiento y al estar cerrados los centros de rehabilitación, han necesitado de profesionales como Jesús, que les permiten estar cuidados sin tener que desplazarse fuera de sus casas. Jesús llevaba buscando trabajo desde el año pasado y su horizonte se llenó de nubarrones cuando llegó la pandemia. Él es de los afortunados: "Imagínate la situación,sin trabajar desde el año pasado, con la pandemia, clínicas de rehabilitación cerrando, veía el horizonte bastante oscuro, pero bueno la verdad es que tuve la gran suerte de encontrar esta empresa y que confíaran en mí y ahora pues contento la verdad".

Jesús es la cara positiva de las cifras del paro que hemos conocido hoy. Y aunque hay más personas como Jesús -porque la afiliación en el mes de mayo ha subido por primera vez desde el inicio de la crisis- los datos son malos. ¿Son mejores que en marzo y abril? Sí, pero estamos ante el peor mayo desde hace 11 años. El paro ha subido en más de 26.000 personas, nos acercamos a la peligrosa cifra de 4 millones de desempleados con una tasa del 25% y todo ello sin contar a los más de 3 millones de trabajadores que están en un ERTE. Estos ya sabes que no cuentan en las listas del paro porque técnicamente no han perdido su puesto.

Además de los datos del paro, hoy te estamos contando un informe oficial que deja en muy mal lugar al ministro del Interior. Lo firma la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. En ese documento, reservado, el cargo político al frente del instituto armado informa de los motivos del cese del coronel Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. ¿Recuerdas que en el Senado y también en el Congreso, Marlaska negó todo tipo de injerencia en esta decisión? ¿Recuerdas que el ministro negó que esa destitución fulminante fuera la respuesta porque el coronel no se había plegado a su presión y no le filtró información sobre la investigación del 8M? Pues ese documento dice todo lo contrario. La directora del cuerpo admite que cesan al coronel jefe de la comandancia de Madrid por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. En cualquier otro lugar, no decir la verdad en el parlamento en el Congreso sería motivo de dimisión o cese. E incluso debería tener consecuencias penales. Pero con Sánchez y su Ejecutivo de Coalición con Podemos todo es posible. Es más que probable, incluso, que siga en el Gobierno un ministro que miente en sede parlamentaria.