Antonio Herraiz: "Omitir a los muertos no sirve para aminorar el dolor de miles de familias"

El coronavirus no da tregua. No nos cansamos de repetir que las cifras que te ofrecemos cada día son las oficiales. Son ya de por sí tremendas, no hacen falta adjetivos. Pero es que están muy por debajo de los datos reales, tanto de muertos como de contagiados. Y te preguntas, ¿entonces por qué las dais? Fundamentalmente porque sirven para medir tendencias, para aproximarnos a la gravedad de una pandemia que está golpeando sin piedad a miles de familias en España.

Está muy bien que te contemos los aplausos en los balcones, que sanitarios y policías agradecen. Por cierto, hoy la Organización Mundial de la Salud ha destacado la respuesta heroica de estos profesionales. Está muy bien también que la solidaridad se multiplique, porque se necesitan manos y mucha ayuda. Pero el que siga empeñado en ocultar a los que estamos despidiendo en silencio no consigue nada, mucho menos aminorar el dolor de las familias que han perdido a uno de los suyos.

El Ejecutivo habla de 757 muertos en un solo día, un nuevo repunte que lleva a un total de fallecidos por COVID-19 de 14.555. Si se hubieran realizado los test necesarios, el dato sería aún más espeluznante. Se contabilizan también más contagios que el día anterior, han subido un 4% hasta llegar a los 147.000. Aún así, ni el crecimiento de infectados, ni el de muertos alcanza máximos. Sí lo hacen los recuperados. 4.813 en un solo día.

Las cuestiones relacionadas con la salud siempre tienen que ir por delante. Pero mientras las cifras de muertos y contagiados siguen disparadas, el agujero económico continúa haciéndose cada vez más grande. Y tú, como yo, te preguntas hasta cuándo va a durar esto. COPE te está contando como se va a ir relajando el confinamiento a partir del 26 de abril. Va a ser progresivo, dependiendo de territorios y en función de las edades. Será paulatino y en principio, siempre evitando grandes aglomeraciones.

Lo inmediato, es levantar el cerrojazo total este mismo lunes. Levantar parcialmente las estrictas medidas que se impusieron hace 15 días, dejando sólo la actividad para aquellas profesiones esenciales. Lo ha dicho en Antena 3, la ministra portavoz María Jesús Montero: "Ha sido una medida añadida que ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa, termina por tanto que el día de hoy, que es el último día laborable de estos festivos de Semana Santa, por lo que el lunes la mayoría de comunidades autónomas, excepto en aquellas que sea festivo, ya de por sí el lunes de Pascua, que le llaman algunas, se incorporarán las personas que se definieron como trabajadores no esenciales".

El lunes de Pascua que le llaman algunas, dice Montero. Que le llaman no, que es Lunes de Pascua. Hasta en momentos de crisis máxima, no entienden lo del respeto. Es lo que tenemos.