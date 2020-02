Antonio Herraiz: "Casado hace suyo el resultado en el País Vasco con el relevo de Alfonso Alonso"

La crisis del coronavirus expande el miedo por toda Italia. Esta mañana se han confirmado dos muertes más en el norte del país y son ya 5 los fallecidos a causa del Covid 19. Todos son de avanzada edad y el último es un anciano de 88 años fallecido en Lombardía. Hay 219 personas contagiadas en Italia.

Mientras las autoridades sanitarias siguen lanzando llamadas a la calma, a dar una respuesta proporcionada, los italianos han comenzado a vaciar las estanterías de muchos supermercados del norte de Italia. Además, la imagen que más se ha repetido durante toda la jornada es la de trenes semivacíos, fundamentalmente los que enlazan el norte y el Sur de Italia. Hoy los colegios han permanecido cerrados en Lombarcía, Véneto Y Piamonte. Más consecuencias. SE ha producido un repunte muy importante de las compras por internet y se disparan los precios de los productos sanitarios. Pablo trabaja en Milán y contaba en Herrera en COPE que la ciudad está prácticamente paralizada: “Una cuarentena, dos semanas nos han dicho de trabajar desde casa. Puedes salir de tu casa pero se aconseja tener cuidado, todo con cabeza. Lo importante es no exagerar. Miedo no, lo que hay son medidas como nunca se han vivido y la sensación es ¿qué está pasando?”.

Todo esto en el norte de Italia pero el miedo traspasa fronteras. Este mediodía, el Barca ha aterrizado en Nápoles. Mañana juega allí la ida de los octavos de final de la Champions y nada más llegar, la expedición culé ha sido sometida a un control de temperatura preventivo.

Al margen de la crisis del coronavirus, en España, el PP vasco trata de digerir el golpe sobre la mesa que ha dado Pablo Casado y que les ha obligado a cambiar de candidato a menos de 40 días para las elecciones autonómicas. Esta mañana, el comité electoral de los populares ha ratificado a Carlos Iturgáiz como candidato a lehendakari. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el candidato que partía en la parrilla de salida, Alfonso Alonso, no ha asumido las condiciones marcadas dentro del acuerdo entre PP y Ciudadanos. Su improvisado sustituto, Iturgáiz, pasaba esta mañana por Herrera en COPE: “Cuando recibí ayer la llamada de Pablo Casado me quedé también sorprendido porque no esperaba que pudiera llamarme, pero cuando me pidió el presidente que tomará el relevo de Alfonso Alonso le dije que sí”.

Pablo Casado impone el candidato para las autonómicas del País Vasco y se hace autoresponsable del resultado. Ya veremos cómo le sale la jugada aunque es una decisión que va mucho más allá de las elecciones en una comunidad autónoma.