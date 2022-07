En una extensa entrevista con el Papa, la periodista de la Agencia de Noticias Télam, Bernarda Llorente, le plantea esta curiosa pregunta: “¿cómo ve el Papa a Bergoglio y cómo Bergoglio vería a Francisco?”. “Cuando veo al Bergoglio de allá y toda su historia, responde el Papa, veo la historia de una vida que caminó con muchos dones de Dios, muchas fallas de mi parte, muchas posturas no tan universales. Uno va aprendiendo en la vida a ser universal, a ser caritativo, a ser menos malo… O sea, veo a un hombre que caminó con altos y bajos, y tantos amigos lo ayudaron a seguir caminando. Mi vida no la caminé nunca solo. Siempre hubo hombres y mujeres, empezando por mis padres, mis hermanos, una vive todavía, que me han acompañado… Una persona que caminó su vida, que estudió, que trabajó, que se metió a cura, que hizo lo que pudo”.

La vida es este camino, en el que partimos con la riqueza del deseo de verdad, de justicia y de belleza inscrito por Dios en nuestro corazón. Es también una aventura con altibajos, claro, necesitada de una buena compañía, en la que el resultado final no es el saldo entre éxitos y fracasos, sino que depende de la misericordia de Dios, que nos llama y nos espera siempre

Sobre cómo miraría Bergoglio a Francisco, el Papa tira de ironía: creo que en el fondo diría: “¡Pobre tipo! ¡La que te tocó!” Pero en seguida se corrige, y dice que “no es tan trágico ser Papa… porque uno puede ser un buen pastor”.

Me ha impresionado que esta mirada de Francisco, al estar fija en Dios y en el caminar de su pueblo, quita dramatismo a tantos análisis que forzosamente se hacen sobre la vida de los papas y sus balances, y pone la seguridad en la promesa del Señor de que nunca abandonará a su Iglesia.