Restán: "Wyszynski es uno de esos hombres que la Providencia hace surgir para mantener la esperanza"

Hola Pilar. Tengo grabada en la memoria la imagen del abrazo de un todavía joven Juan Pablo II, estrechando entre sus brazos al ya anciano cardenal Stefan Wyszynski, que será beatificado el próximo domingo en Varsovia. “No estaría este hijo de Polonia sentado en la Sede de Pedro, si no fuera por tu fe y tu coraje”, le dijo entonces el Papa que había llegado del otro lado del Telón de acero.

Wyszynski es uno de esos hombres que la Providencia hace surgir para mantener la esperanza en tiempos de oscuridad. Durante la ocupación nazi tuvo que burlar a la Gestapo, y durante el levantamiento de Varsovia fue capellán de los insurgentes. A los 47 años Pío XII le nombró Primado de una Polonia controlada por la Unión Soviética. Con una mezcla de firmeza y flexibilidad, logró el milagro de sostener a la Iglesia viva y pujante en un país gobernado por los comunistas. Nunca cedió a sus chantajes, pero nunca odió a quienes le persiguieron, e incluso encarcelaron.

Para muchos, Wyszynski pertenece a un mundo que ya no recuerdan. Para la Iglesia, sin embargo, es un testimonio de la fe que vence, no con la violencia y la imposición, sino a través del sufrimiento y el amor. Como escribió en 1956: "el futuro no es de quienes odian sino de quienes aman, la misión de la Iglesia en este mundo está lejos de cumplirse, por lo que llama sus servidores a sufrir pruebas y emprender nuevas acciones". Dicho como para ahora mismo